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Улица Гагарина будет частично перекрыта еще в течение месяца в Костанае
14 мая 2019, 09:43 | ЖКХ
Об этом сообщили в пресс-службе акима города. Ремонт улицы в границах улиц Алтынсарина и Баймагамбетова начали 8 апреля. Тогда сообщалось, что продлится он до 15 мая.
Согласно новым срокам, реконструкция улицы, включая перекресток Алтынсарина - Гагарина, продлится до 15 июня.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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