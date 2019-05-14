Улица Гагарина будет частично перекрыта еще в течение месяца в Костанае

Об этом сообщили в пресс-службе акима города. Ремонт улицы в границах улиц Алтынсарина и Баймагамбетова начали 8 апреля. Тогда сообщалось, что продлится он до 15 мая.

Согласно новым срокам, реконструкция улицы, включая перекресток Алтынсарина - Гагарина, продлится до 15 июня.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.