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Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют
6 апреля 2019, 13:14 | ЖКХ
Как сообщает отдел ЖКХ акимата Костаная, произойдет это 8 апреля в связи с работами по реконструкции улицы Гагарина. Работы продлятся до 15 мая.
- Будет произведено перекрытие автомобильного перекрестка улиц Гагарина – Алтынсарина, и автомобильной дороги в границах от улицы Алтынсарина до ул. Баймагамбетова, - говорится в пресс-релизе ведомства. - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.
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