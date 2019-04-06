Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют

Как сообщает отдел ЖКХ акимата Костаная, произойдет это 8 апреля в связи с работами по реконструкции улицы Гагарина. Работы продлятся до 15 мая.

- Будет произведено перекрытие автомобильного перекрестка улиц Гагарина – Алтынсарина, и автомобильной дороги в границах от улицы Алтынсарина до ул. Баймагамбетова, - говорится в пресс-релизе ведомства. - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.