Форум
Vital
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
peshexod: Согласен. Молодец. Он. Автор. А зачем телепузики вышли из машины? Драться? Тогда надо было махать руками. А так смысл порожняк ходить.
27.05.19 20:35
Азамат Лисов
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Нарушение это одно, асфальт не рассчитан на такую массу, если этот товарищь возьмет привычку постоянно так делать асфальта скоро вообще не будет
27.05.19 20:20
alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Мое мнение-на карту надо переводить деньги когда они нужны конкретно для оплаты. Не за хлеб и молоко. Перевод проходит мгновенно. На деньги на карте проценты не начисляются. Так пусть лежат на...
27.05.19 19:52
alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Про понты. Помню, года два уже наверное, на кассе в супермаркете мадам открыла свой портмоне, там карт немерено разных банков, но на пяти первых денег не оказалось. Она ушла без покупок.
27.05.19 19:47
Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
alex_60: Алекс друг. Нет не кого рабства. Мне руководство прямым текстом спрашивает, Виталя тебе как удобно деньги получать? Нал или без нал? Я им честно говорю. Мне удобно без нал, на карту. Я...
27.05.19 19:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Эвакуацию персонала и пациентов больницы в Житикаре прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

27 мая 2019, 19:19 |  Происшествия

Сообщение о том, что персонал и пациентов районной больницы Житикары эвакуируют, прислали "НГ" читатели. ЧП произошло сегодня, 27 мая. Эвакуировали 240 человек.

- В дежурную часть отдела полиции Житикары в 10:20 поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что, возможно, в здании заложено взрывное устройство, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Для проверки сообщения на место происшествия выехали оперативно-следственная группа и представители заинтересованных служб. Произведена эвакуация людей.

Сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающие территории. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Принимаются меры по установлению лиц, отправивших данное сообщение.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно ст. 273 УК РК, наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.05.19 19:34 Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае
27.05.19 16:53 Реконструкция трассы республиканского значения Костанай-Карабутак начнется 1 июня
27.05.19 16:36 Теплая, но неустойчивая погода ожидается в Костанайской области в ближайшие дни
27.05.19 15:42 Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
27.05.19 15:23 Обвиняемым в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района вынесли приговор в Костанае
27.05.19 14:59 Метапоисковик авиабилетов Aviasales вышел на казахстанский рынок
27.05.19 14:55 Постоянные рабочие места получили только 52,9% граждан, трудоустроенных по госпрограмме в Костанайской области
27.05.19 13:58 Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае
27.05.19 13:33 От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ТЭЦ и котельной № 3
27.05.19 11:48 Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки председателя районного суда огласили в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 1
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх