Эвакуацию персонала и пациентов больницы в Житикаре прокомментировали в ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Сообщение о том, что персонал и пациентов районной больницы Житикары эвакуируют, прислали "НГ" читатели. ЧП произошло сегодня, 27 мая. Эвакуировали 240 человек.
- В дежурную часть отдела полиции Житикары в 10:20 поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что, возможно, в здании заложено взрывное устройство, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Для проверки сообщения на место происшествия выехали оперативно-следственная группа и представители заинтересованных служб. Произведена эвакуация людей.
Сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающие территории. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Принимаются меры по установлению лиц, отправивших данное сообщение.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно ст. 273 УК РК, наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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