Обвиняемым в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района вынесли приговор в Костанае

Приговор в отношении четырех подсудимых - адвоката Жениса Дусмагамбетова и его помощников Тлека Демисенова, Сакена Чилиманова и Армана Сартаева, которые обвинялись в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района Бекжану Жамбулову, - вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 27 мая в 11 утра.

Часом ранее суд признал Жамбулова виновным в получении взятки вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, в конце 2017 года Дусмагамбетов, Демисенов, Чилиманов и Сартаев узнали, что в селе Пушкино Камыстинского района, в зданиях ангара и машинно-тракторной мастерской, находятся чугунные плиты, сварочные аппараты, слесарный станок, металлические заборы, кабины ЗиЛ, борт-сеновоз, ветродуй, водонапорная башня и другое имущество общей стоимостью 93 171 827 тенге. По предварительному сговору они разработали план по завладению этим госимуществом.

Для этого им сначала пришлось подделать документы о фиктивной передаче имущества ЧП Чилиманову.

- Для придания фиктивному акту передачи товаро-материальных ценностей достоверного вида Дусмагамбетов и Демисенов приобрели за 10 000 тенге пишущую машинку серо-голубого цвета и листы А4 старого формата, - значилось в обвинительном заключение, которое в главном судебном разбирательстве зачитывала прокурор Гульмира КОКУШЕВА. - И напечатали приказ от имени директора совхоза им. Островского Камыстинского района, договор мены от 5 октября 1993 года и акт передачи имущества ЧП Чилиманову. Выступить в роли владельца имущества Дусмагамбетов и Демисенов попросили Чилиманова за вознаграждение. За вознаграждение они также попросили председателя суда Аулиекольского района Жамбулова признать договор мены от 5 октября 1993 года действительным и выдать по нему поддельный исполнительный лист. Согласно этому листу четверка подсудимых могла бы вывезти имущество с территории ангара и машинно-тракторной мастерской.

Жамбулов признал договор мены действительным. Однако свою вину по своему эпизоду, который был выделен в отдельное производство он отрицал. И уверял, что не мог знать о фиктивном договоре, поэтому признал его действительным без всякого вознаграждения.

Согласно обвинительному заключению, Сартаев передал Демисенову 1 млн тенге, часть из которых предназначалась судье Жамбулову, 16 октября 2018 года возле костанайского кафе «Шахерезада». Из этих денег Демисенов 60 000 тенге оставил себе за услуги посредника, а 940 000 передал адвокату Дусмагамбетову. Тот оставил себе 440 000 тенге, а 500 000 передал Жамбулову. Но 17 октября судья сообщил о невозможности подделки исполнительного листа и сказал, что хочет вернуть взятку. Взятку возвращала жена судьи, которая встретилась с Дусмагамбетовым и Демисеновым возле здания Костанайского городского суда по ул. Победы, 70, где подсудимых задержали с поличным сотрудники антикоррупционной службы.

Суд посчитал вину четверки полностью доказанной и назначил Дусмагамбетову 3 года лишения свободы. Демисенова суд также признал виновным и назначил ему 2 года 10 месяцев лишения свободы, Чилиманову - 2 года лишения свободы, Саратеву - 2 года и 3 месяца лишения совбоды. Всем - с пожизненным правом занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях и Нацбанке.

Дусмагамбетова, Демисенова и Чилиманова, которые находились под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда, Сартаев уже находился под арестом.

Все четверо будут отбывать наказание в колониях средней безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.