Прессозащитная организация «Адил соз» призвала Верховный суд Казахстана пересмотреть проект нормативного постановления «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщает Радио "Азаттык".

Видеооператор во время работы на форуме региональных СМИ

Медиаюристы считают, что разработчики проекта должны учесть мнение журналистского сообщества, так как ответчиками по подобным искам нередко выступают СМИ и их сотрудники. Напомним, что один из таких исков подал к "Нашей Газете" сотрудник УБОП Андрей Болотских.

В Верховном суде сообщили, что проект вынесен на обсуждение до конца года.

Верховный суд Казахстана опубликовал на своем сайте проект нормативного постановления «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации».

Прессозащитная организация «Адил соз» провела 22 мая в Алматы пресс-конференцию, в ходе которой указала на некоторые пункты проекта, нуждающиеся, по мнению юристов, в пересмотре. Представители организации сообщили, что направили свои предложения, однако они не были учтены.

Юрист «Адил соза» Тамара СИМАХИНА, проанализировавшая проект нормативного постановления, остановилась на тех моментах, с которыми не согласны в ее организации.

– В первую очередь требует разъяснения само понятие «деловая репутация». Вы знаете, что иски о защите деловой репутации подают и государственные учреждения, и государственные организации, и госслужащие. Мы считаем, что деловая репутация есть только у коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Потому что только эти субъекты заняты деятельностью, направленной на извлечение прибыли. А государственный сектор у нас занимается тем, что осуществляет государственные функции, их деятельность не направлена на извлечение прибыли, они получают утвержденные оклады, на что им выделяются деньги из бюджета. То есть деловая репутация – это та репутация, от которой зависит доход организаций или индивидуального предпринимателя, – говорит юрист.

В проекте нормативного постановления написано, что обязанность доказывания того, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. По мнению юриста, разработчики постановления пытаются таким образом воскресить отмененную 10 лет назад норму статьи 143 гражданского кодекса.

– До февраля 2009 года в первом пункте гражданского кодекса действительно было написано, что лицо имеет право обратиться с требованием публикации опровержения, если его честь и достоинство опорочены распространением недостоверных сведений. Дальше была запятая и было написано: «...если распространивший эти сведения не докажет их достоверность». Вот эта оговорка приводила к тому, что по данной категории дел было процессуальное неравенство. То есть истец у нас приходил на процесс, приносил газету, говорил, вот, написано, и всё. А всё остальное бремя доказывания ложилось на журналистов, главных редакторов и собственников СМИ. Мы очень долго бились и только в феврале 2009 года убрали пункт. То есть процессуальное равенство по этим делам было восстановлено. С 2009 года норма другая. А в проекте сейчас стоит старое разъяснение, – говорит она.

В проекте указывается, что подавший иск о защите чести и достоинства может потребовать принесения «официальных извинений за причиненный вред». Требования могут быть заявлены как самостоятельно, так и совместно с требованиями об опровержении или публикации ответа. Тамара Симахина считает, что пункт об официальных извинениях «в корне неправильный»:

– Это не соответствует нашему гражданскому кодексу. Потому что в статье 143 четко предусмотрено два способа восстановления опороченной чести и достоинства. Это публикация опровержения и публикация бесплатного ответа. А извинения – это мнение, и, в соответствии с нашей Конституцией, мы свободны в выражении своего мнения.

По мнению юриста международной некоммерческой организации «Internews-Казахстан» Ольги ДИДЕНКО, которая специализируется на вопросах законодательства о СМИ, у проекта постановления Верховного суда есть и положительные стороны.

– Что мы можем поддержать? То, что в проекте указано, что источник информации несет такую же ответственность, что и СМИ. Он должен привлекаться к судебному процессу. Рассказывать, соответствует это действительности, где он получил [информацию], почему он распространил и так далее. Сейчас на практике бывает так, что редакция остается единственным ответчиком по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации. А источник не привлекается. Такое бывает, – говорит Диденко.

Диденко сообщила, что представители журналистского сообщества направили проект нормативного постановления Верховного суда международным экспертам по СМИ и ожидают их ответа. Она надеется, что в ближайшее время Верховный суд пригласит представителей журналистского сообщества для совместного обсуждения проекта.

Пресс-секретарь Верховного суда Айдос САДВАКАСОВ говорит, что документ обсуждается открыто и мнение общественности и организаций медиасферы будет учтено.

– Это коллективная работа. Судебная практика по таким вопросам в местных судах подытоживается и анализируется. Структурные подразделения проводят свой анализ. Кроме того, при Верховном суде функционирует научно-консультативный совет, в который входят ученые. Проект был вынесен на открытое обсуждение с учетом их предложений. Это труд не одного человека, а коллективный труд, – говорит Айдос Садуакасов.

По его словам, обсуждение, начавшееся в марте, продлится до конца года. На сегодняшний день, по словам Садуакасова, предложения поступили не только от «Адил соза», но и других организаций.

– Нормативное постановление [Верховного суда] – разновидность закона, однако его особенность в том, что оно дает разъяснения. Объясняет, каким образом судьи применяют действующие нормы закона, единообразно ли их используют, если нет, то указывает причины и разъясняет, на какие вопросы следует обратить внимание. Если специалисты медиасферы не соглашаются с какими-то моментами, мы обсуждаем это, затем направляем предложения заинтересованным государственным органам, специалистам прокуратуры, адвокатуры, в том числе в министерство информации и общественного развития. Это не окончательный вариант, – вполне вероятно, что изменения будут, – говорит представитель Верховного суда.

По данным прессозащитной организации «Адил соз», в 2018 году было зарегистрировано 62 иска по статье о «защите чести, достоинства и деловой репутации». В 2017 году – 76.