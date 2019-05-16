Форум
drakon
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
Серый волк: Полиция бездействует, или там одни идиоты? Они теперь будут все в Судах - сидеть, деньги "законные" - добывать... :lol:
16.05.19 18:36
drakon
Мясо c карамелью
Хоршо блюдо - выглядит... :lol: :oops:
16.05.19 18:31
Серый волк
Назарбаев: Есть один президент, и он главный
peshexod: Новая? Не пугайте местных жуликов. В их коррупционной среде, тырящей в городе всё подряд, и абсолютно бездарно работающей, слово "новая" болезненно воспринимается. Главное,...
16.05.19 17:48
Серый волк
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
1. Безусловно изложено выше. 2. А кто должен водителя научить? Что если перед пешеходным переходом встал поток правого ряда, то не следует топить по второму, следует сбавить скорость, поток встал...
16.05.19 17:37
таноми52
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс: Когда они уже накурятся? Класс! :lol: :lol: ;-)
16.05.19 16:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"

Артём МАРУСИЧ

15 мая 2019, 16:21 |  Общество

Решение по иску сотрудника УБОП Андрея Болотских о защите чести и достоинства к еженедельнику «Наша Газета» и двум журналистам, Татьяне НАЗАРУК и Ольге ЛИХОГРАЙ, огласили в Костанайском городском суде в среду, 15 мая.


Болотских просил суд взыскать с ответчиков солидарно компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге, а также 280 000 тенге за услуги представителя и расходы по оплате лингвистического исследования в размере 35 000 тенге.

Претензии полицейского были вызваны судебными репортажами о процессе по коррупционному делу, в котором предприниматель Александр Зайченко обвинялся в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП Бахытбеку Дисюкову. Статьи были опубликованы 25 октября и 15 ноября 2018 года.

Истец считает, что его чести и достоинству навредили абзац из статьи Татьяны Назарук:

«В этом деле в качестве обвиняемого проходит только Зайченко. Дело Бахытбека Дисюкова и старшего оперуполномоченного УБОП Андрея Болотских, который, согласно данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его супругу с целью выбить с них деньги, выделено в отдельное производство»

и абзац из статьи Ольги Лихограй:

«В деле также фигурирует старший оперуполномоченный УБОП Андрей БОЛОТСКИХ, который, по данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его жену, пытаясь получить с них деньги. Однако обвиняемым по этому делу проходит только Александр Зайченко, супруги Мукушевы являются потерпевшими, а Дисюков и Болотских - свидетелями»

После публикации первой статьи Андрей Болотских обратился в редакцию "НГ", где ему предложили опубликовать еще одну статью - с его комментарием ситуации. Но Болотских отказался, пояснив, что он хочет дождаться ответа на свое обращение в департамент АДГСПК по Костанайской области. После выхода второй статьи он вновь пришел в редакцию и предоставил ответ департамента АДГСПК о том, что в отношении Болотских материалы в отдельное производство не выделялись. "НГ" опубликовала уточнение, в котором говорилось что полицейский проходит по делу только в качестве свидетеля.

Слушание по этому делу прошло во вторник, 14 мая. Сам Болотских на нем не присутствовал.

- Андрей Борисович настолько оскорблен этим, потому что газета нанесла оскорбление семье, - заявила в суде представитель истца Жанар АБИЛОВА. - Это династия, которая работает в правоохранительных органах. Отец, Борис Михайлович, полковник, пенсионер МВД заслуженый, большие заслуги перед Родиной. Фамилию Болотских знают везде в Казахстане, потому что он работал в школе милиции. Ваша статья действительно нанесла большой урон моральный этой семье! Семья в действительности очень уважаемая!

Также Абилова зачитала характеристику Андрея Болотских, написанную им же, из которой следует, что он за 15 лет безупречной службы имеет 73 поощрения, а также три года подряд заносился на доску почета ДВД Костанайской области.

- Все, что можно сделать, чтобы решить этот вопрос миром, мы сделали до того, как нас привели в суд, - отметила главный редактор еженедельника «Наша Газета» Ольга КОЛОКОЛОВА. - Вся его позиция была изложена в материале. Все, что он сказал, было опубликовано в "Нашей Газете".


Представитель истца отметила, что Андрея Болотских не устроил шрифт этих публикаций и расположение в газете, так что, кроме финансовой части, иск содержит требование публикации опровержения с учетом его пожеланий, а также извинений перед всеми полицейскими.

Как заявила в суде представитель «Нашей Газеты» Анна ДУДИНА, Андрей Болотских неоднократно говорил о том, что редакция и журналисты должны извиниться перед всей полицией в целом. Она напомнила, что сам начальник департамента полиции Костанайской области, генерал-майор Бекет Аймагамбетов на недавней встрече с населением признал: задержания сотрудников полиции в последнее время участились, а престиж службы в органах внутренних дел - действительно больная тема. Кроме того, она указала на еще одно важное обстоятельство.

- В статье (опубликованной после обращения истца в редакцию - «НГ») указано, что Андрей Болотских проходит по громкому делу в качестве свидетеля, - отметила Дудина. - Хотя на самом деле он был свидетелем, имеющим право на защиту. Это означает, что кто-либо из потерпевших указал на него.

Журналисты с иском не согласились.


- Что его не устроило, я не понимаю до сих пор, - удивилась в суде Ольга Лихограй. - Я была в суде, где он допрашивался, где он говорил: «Меня оклеветала Мукушева». Он сам соглашается с тем, что его оклеветала Мукушева. После публикации (об этом слушании, которая вышла в "НГ" 20 ноября 2018 года - "НГ") он позвонил в газету и сказал: «Сейчас вы написали все точно, я вам благодарен». Кроме этого, мы сделали еще одно уточнение, но ему шрифт не понравился. Теперь он требует еще одну!

Как отметила Ольга Лихограй, о том, что Болотских оказывал давление на Сапабека Мукушева и его жену Тамару, пытаясь получить с них деньги, ей сообщила Тамара Мукушева, которая от своих слов до сих пор не отказывается.

- С исковыми требования я тоже не согласна, - заявила Татьяна Назарук. - Потому, что все, что написано здесь, было сказано в суде и было услышано мною в суде. Все эти фразы говорила Тамара Мукушева. Практически весь материал был написан с ее слов. В том предложении конкретном я не указала это, потому что в каждом предложении пришлось бы писать «со слов Тамары Мукушевой».

Утром 15 мая судья Бахытгуль Канкулова огласила решение - признать опубликованные сведения порочащими  и несоответствующими действительности, иск удовлетворить частично, взыскав в солидарном порядке с ответчиков 300 000 тенге в счет компенсации морального вреда, 100 000 тенге на расходы представителя и расходы по оплате лингвистического исследования.

Решение еще не вступило в законную силу. Редакция "НГ" намерена обжаловать его в областном суде.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района
16.05.19 11:17 «Женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах» - семья Нурбола Жумаскалиева стала лауреатом городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»
16.05.19 10:43 Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
16.05.19 10:19 Депутат Смирнова: Зарплата начинающих учителей не должна быть ниже средней по стране
16.05.19 09:12 Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна
15.05.19 18:48 Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей
15.05.19 17:45 Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
15.05.19 17:03 Тендер по большинству автобусных маршрутов признан несостоявшимся в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 3123»

§ Vbelfort
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
Vbelfort


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 02.08.16
Отправлено: 15.05.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно же УБОПовец белый и пушистый. Так и поверил
Профайл

§ drakon
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот. Полицаям теперь и взятки брать -
не надо. Пожаловался судье и деньги - получил.
И безопасно - это. Всё по закону... 8-)
Профайл

§ лимон
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.05.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"которая от своих слов до сих не отказывается."
а это не дача ложных показаний?
Профайл

§ arman_kst
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо обжаловать, вплоть до верховного суда.
Профайл

§ Victor Yang
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11519
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.05.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а это не дача ложных показаний?

Возможно, что факт был, но доказательств нет. Обвинить в даче ложных показаний - надо доказать. Построить обвинение на этих показаниях - тоже нужно доказать.

Удачи, НГ!
Профайл

§ mimohodom
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
mimohodom


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 15.05.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во! Ну офигеть - такого исхода не ожидал. Триста тысяч? И извинения в адрес Болотских и всего состава ДП? А полицейские не хотят перед народом извиниться? То их УБОП в кафешке морду официанту бьет, то полицаи притон с проститутками крышуют, то в ДТП участвуют... Это то что просто разом вспомнилось. Интересно, а может народу коллективный моральный ущерб потребовать?
Судья куда смотрела непонятно вообще. Конечно надо идти дальше!
Профайл

§ drakon
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего девочки, не переживайте.
Я тоже - судимый.Где то в 1989 г.
меня тоже приговорили- выплатить
80 рублей. Правда начальник после
этого мне премию дал тоже 80 рублей... :lol: :oops: ;-)
Профайл

§ kolibri
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 15.05.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, он не человек и не имеет право защищать свои права? Суд же признал его правоту.
Профайл

§ Vradon
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 15.05.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно, что в любом таком противостоянии, "правда" на стороне журналистов. Создал прецедент!
Профайл

§ таноми52
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.05.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то странный этот служивый: сегодня так, завтра эдак. Или популярности ищет, вместо того, чтобы затихнуть. Народ-то знает: дыма без огня не бывает.
Если оказался свидетелем в суде, то естественно, упомянут его фамилию и связь с делом. Журналисты были достаточно осторожны и деликатны, ан всё равно виноваты...
Наверное, добиваются, чтобы СМИ области вообще не писали ничего негативного про полицию, убоялись вероятных тяжб и тасканий по судам

[Исправлено: таноми52, 15.05.2019 - 18:27]
Профайл

§ JereK
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.05.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mimohodom:
То их УБОП в кафешке морду официанту бьет, то полицаи притон с проститутками крышуют, то в ДТП участвую


А тот случай, когда в ночном клубе они избили кого-то битой и возили в багажнике лексуса, требуя вернуть якобы украденные несколько тысяч баксов? Вообще, откуда у мента несколько тысяч баксов на кармане в ночном клубе? :lol:

"Честь и достоинство" - тьфу, посмешили.. Самые главные бандосы.
Профайл

§ maxsaf
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:

Ну пусть в суд подает на Тамара Мукушеву, это же она его оклеветала. А она пусть защищается, она же тоже человек. Пусть объяснит, откуда она знает Болотских. Может покажет звонки, смски, или другие доказательства. А там глядишь и с НГ притензии снимут.
Профайл

§ elektron
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возможно, что факт был, но доказательств нет. Обвинить в даче ложных показаний - надо доказать.

Только НГ тут не причём. Все претензии к дамочке.
Презумпция невиновности! Журналисты же не из воздуха придумали что то?
Сторона суда вообще непонятна. Два раза прочёл, так и не понял чего от прессы хотят и почему?
Цитата:
Victor Yang:
Удачи, НГ!

Присоединюсь!
Профайл

§ elektron
Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mimohodom:
А полицейские не хотят перед народом извиниться? То их УБОП в кафешке морду официанту бьет, то полицаи притон с проститутками крышуют, то в ДТП участвуют... Это то что просто разом вспомнилось. Интересно, а может народу коллективный моральный ущерб потребовать?

Они святые :lol: Похоже на охоту на "ведьм". Началось.
Профайл

§ pruss
Re: Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску...
pruss


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.02.19
Отправлено: 15.05.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поглядеть бы на несогласных в такой ситуации. Судя вынес приговор, о чем еще говорить?
Профайл

Страница 1 из 3123»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 1
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх