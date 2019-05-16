Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"

Решение по иску сотрудника УБОП Андрея Болотских о защите чести и достоинства к еженедельнику «Наша Газета» и двум журналистам, Татьяне НАЗАРУК и Ольге ЛИХОГРАЙ, огласили в Костанайском городском суде в среду, 15 мая.





Болотских просил суд взыскать с ответчиков солидарно компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге, а также 280 000 тенге за услуги представителя и расходы по оплате лингвистического исследования в размере 35 000 тенге.

Претензии полицейского были вызваны судебными репортажами о процессе по коррупционному делу, в котором предприниматель Александр Зайченко обвинялся в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП Бахытбеку Дисюкову. Статьи были опубликованы 25 октября и 15 ноября 2018 года.



Истец считает, что его чести и достоинству навредили абзац из статьи Татьяны Назарук:



«В этом деле в качестве обвиняемого проходит только Зайченко. Дело Бахытбека Дисюкова и старшего оперуполномоченного УБОП Андрея Болотских, который, согласно данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его супругу с целью выбить с них деньги, выделено в отдельное производство»

и абзац из статьи Ольги Лихограй:

«В деле также фигурирует старший оперуполномоченный УБОП Андрей БОЛОТСКИХ, который, по данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его жену, пытаясь получить с них деньги. Однако обвиняемым по этому делу проходит только Александр Зайченко, супруги Мукушевы являются потерпевшими, а Дисюков и Болотских - свидетелями»

После публикации первой статьи Андрей Болотских обратился в редакцию "НГ", где ему предложили опубликовать еще одну статью - с его комментарием ситуации. Но Болотских отказался, пояснив, что он хочет дождаться ответа на свое обращение в департамент АДГСПК по Костанайской области. После выхода второй статьи он вновь пришел в редакцию и предоставил ответ департамента АДГСПК о том, что в отношении Болотских материалы в отдельное производство не выделялись. "НГ" опубликовала уточнение, в котором говорилось что полицейский проходит по делу только в качестве свидетеля.

Слушание по этому делу прошло во вторник, 14 мая. Сам Болотских на нем не присутствовал.

- Андрей Борисович настолько оскорблен этим, потому что газета нанесла оскорбление семье, - заявила в суде представитель истца Жанар АБИЛОВА. - Это династия, которая работает в правоохранительных органах. Отец, Борис Михайлович, полковник, пенсионер МВД заслуженый, большие заслуги перед Родиной. Фамилию Болотских знают везде в Казахстане, потому что он работал в школе милиции. Ваша статья действительно нанесла большой урон моральный этой семье! Семья в действительности очень уважаемая!

Также Абилова зачитала характеристику Андрея Болотских, написанную им же, из которой следует, что он за 15 лет безупречной службы имеет 73 поощрения, а также три года подряд заносился на доску почета ДВД Костанайской области.

- Все, что можно сделать, чтобы решить этот вопрос миром, мы сделали до того, как нас привели в суд, - отметила главный редактор еженедельника «Наша Газета» Ольга КОЛОКОЛОВА. - Вся его позиция была изложена в материале. Все, что он сказал, было опубликовано в "Нашей Газете".





Представитель истца отметила, что Андрея Болотских не устроил шрифт этих публикаций и расположение в газете, так что, кроме финансовой части, иск содержит требование публикации опровержения с учетом его пожеланий, а также извинений перед всеми полицейскими.

Как заявила в суде представитель «Нашей Газеты» Анна ДУДИНА, Андрей Болотских неоднократно говорил о том, что редакция и журналисты должны извиниться перед всей полицией в целом. Она напомнила, что сам начальник департамента полиции Костанайской области, генерал-майор Бекет Аймагамбетов на недавней встрече с населением признал: задержания сотрудников полиции в последнее время участились, а престиж службы в органах внутренних дел - действительно больная тема. Кроме того, она указала на еще одно важное обстоятельство.



- В статье (опубликованной после обращения истца в редакцию - «НГ») указано, что Андрей Болотских проходит по громкому делу в качестве свидетеля, - отметила Дудина. - Хотя на самом деле он был свидетелем, имеющим право на защиту. Это означает, что кто-либо из потерпевших указал на него.



Журналисты с иском не согласились.





- Что его не устроило, я не понимаю до сих пор, - удивилась в суде Ольга Лихограй. - Я была в суде, где он допрашивался, где он говорил: «Меня оклеветала Мукушева». Он сам соглашается с тем, что его оклеветала Мукушева. После публикации (об этом слушании, которая вышла в "НГ" 20 ноября 2018 года - "НГ") он позвонил в газету и сказал: «Сейчас вы написали все точно, я вам благодарен». Кроме этого, мы сделали еще одно уточнение, но ему шрифт не понравился. Теперь он требует еще одну!

Как отметила Ольга Лихограй, о том, что Болотских оказывал давление на Сапабека Мукушева и его жену Тамару, пытаясь получить с них деньги, ей сообщила Тамара Мукушева, которая от своих слов до сих пор не отказывается.



- С исковыми требования я тоже не согласна, - заявила Татьяна Назарук. - Потому, что все, что написано здесь, было сказано в суде и было услышано мною в суде. Все эти фразы говорила Тамара Мукушева. Практически весь материал был написан с ее слов. В том предложении конкретном я не указала это, потому что в каждом предложении пришлось бы писать «со слов Тамары Мукушевой».

Утром 15 мая судья Бахытгуль Канкулова огласила решение - признать опубликованные сведения порочащими и несоответствующими действительности, иск удовлетворить частично, взыскав в солидарном порядке с ответчиков 300 000 тенге в счет компенсации морального вреда, 100 000 тенге на расходы представителя и расходы по оплате лингвистического исследования.

Решение еще не вступило в законную силу. Редакция "НГ" намерена обжаловать его в областном суде.