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Victor Yang
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Новость в тему:tengrinews.kz
21.05.19 22:41
Victor Yang
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?) Боюсь, что вышедший на балкон, уже никому ничего ответить не может. Как мне объясняли в один из визитов, - там снайперы натасканы...
21.05.19 22:13
Нурбанчик
Токаев прибыл в Костанайскую область
drakon: Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны....
21.05.19 22:07
drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: а на балкон то кто нибудь выходил?) Я точно - нет... :lol: :oops:
21.05.19 21:37
Змея Подколодная
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Свобода слова- основа демократии))) ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)
21.05.19 19:44
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Причину отсутствия аккредитации корреспондента "НГ" на освещение визита президента РК в Костанай пояснили в облакимате

21 мая 2019, 21:10 |  Государство

Комментарий представил "НГ" главный специалист аппарата акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ, пояснив, что произошла непреднамеренная ошибка  - при проведении аккредитации он не учел данные Ольги Лихограй.

- Касательно отказа в аккредитации коррреспондента еженедельника "Наша газета" сообщаю, что при проведении аккредитации представителей СМИ к визиту правительственной делегации не учел данные Лихограй Ольги Николаевны, - пояснил он. - Следовательно, данные не были направлены на проверку в органы, ответственные за вопросы безопасности. Соответственно, Лихограй О. Н. проверку не прошла. 

Напомним, что паспортные данные Ольги Лихограй редакция "НГ" направила 16 мая в управление внутренней политики акимата Костанайской области для аккредитации на освещение визита правительственной делегации.

Список, регламентирующий участие Лихограй в освещении визита на один из объектов - ТОО «СарыаркаАвтоПром», пресс-служба акимата области прислала по электронной почте 20 мая. Однако сегодня, 21 мая, примерно за 4 часа до указанного пресс-службой облакимата времени отъезда журналистов в ТОО «СарыаркаАвтоПром», в редакцию "НГ" позвонила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ управления внутренний политики Динара Карымсакова и сообщила, что Ольгу Лихограй не пустят на этот объект.

Позже пресс-служба облакимата сообщила, что посещение данного объекта президентом РК проведут без участия журналистов.
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