Причину отсутствия аккредитации корреспондента "НГ" на освещение визита президента РК в Костанай пояснили в облакимате

Комментарий представил "НГ" главный специалист аппарата акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ, пояснив, что произошла непреднамеренная ошибка - при проведении аккредитации он не учел данные Ольги Лихограй.

- Касательно отказа в аккредитации коррреспондента еженедельника "Наша газета" сообщаю, что при проведении аккредитации представителей СМИ к визиту правительственной делегации не учел данные Лихограй Ольги Николаевны, - пояснил он. - Следовательно, данные не были направлены на проверку в органы, ответственные за вопросы безопасности. Соответственно, Лихограй О. Н. проверку не прошла.

Напомним, что паспортные данные Ольги Лихограй редакция "НГ" направила 16 мая в управление внутренней политики акимата Костанайской области для аккредитации на освещение визита правительственной делегации.

Список, регламентирующий участие Лихограй в освещении визита на один из объектов - ТОО «СарыаркаАвтоПром», пресс-служба акимата области прислала по электронной почте 20 мая. Однако сегодня, 21 мая, примерно за 4 часа до указанного пресс-службой облакимата времени отъезда журналистов в ТОО «СарыаркаАвтоПром», в редакцию "НГ" позвонила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ управления внутренний политики Динара Карымсакова и сообщила, что Ольгу Лихограй не пустят на этот объект.

Позже пресс-служба облакимата сообщила, что посещение данного объекта президентом РК проведут без участия журналистов.