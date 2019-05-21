Токаев прибыл в Костанайскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

Фото Ксении РЕБИК

В ходе визита планируется участие Главы государства в казахстанско-российском форуме молодежного сотрудничества.

Также Президент Казахстана посетит ряд промышленных предприятий и крестьянскиx хозяйств региона, ознакомится с работой общественной приемной акимата города Костанай.

Корреспонденты "НГ" будут освещать визит президента в регион.

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