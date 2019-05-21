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Токаев прибыл в Костанайскую область
21 мая 2019, 15:15 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
Фото Ксении РЕБИК
В ходе визита планируется участие Главы государства в казахстанско-российском форуме молодежного сотрудничества.
Также Президент Казахстана посетит ряд промышленных предприятий и крестьянскиx хозяйств региона, ознакомится с работой общественной приемной акимата города Костанай.
Корреспонденты "НГ" будут освещать визит президента в регион.
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Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin: предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой Да уж, прикол года прям!
Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае
С такой же радостью эта молодежь пусть убирает после своих посиделок. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Элементарно!
Токаев прибыл в Костанайскую область
А на чём, Токаев, прибыл? Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... :lol:
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Трэвэл: А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? А где про это можно - прочитать... :lol: :lol:
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
arman_kst: Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию Ну-ну... вперед и с песней!