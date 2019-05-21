Владимир Газзаев: "Кайрат"? Все мои мысли и усилия с "Тоболом"
Главный тренер костанайского футбольного клуба "Тобол" Владимир Газзаев прокомментировал корреспонденту Kazfootbol.kz информацию о том, что он может возглавить алматинский "Кайрат".
Фото ФК "Тобол"
- Я не знаю, откуда в СМИ появляется информация такого рода, как мой возможный переход в другой клуб. Я, как и весь тренерский штаб клуба, счастливы в Костанае. Наш "Тобол" развивается, и мы надеемся, что наши дорогие болельщики довольны вкладом в успехи клуба. Могу однозначно заявить, что я не вел и не веду переговоров с "Кайратом" или каким-либо другим клубом. Все мои мысли и усилия направлены на достижение результата с костанайским "Тоболом". Мы хорошо стартовали в этом сезоне, у нас подобрался сильный и сплоченный коллектив в лице наших игроков и руководства клуба, которые способны решать серьезные цели и задачи в этом сезоне. Мы постоянно чувствуем поддержку и внимание со стороны акима нашей области. Архимед Бегежанович уже столько сделал для нашего клуба, что мы вместе с нашими игроками мечтаем своим трудом и результатами оправдать доверие и надежды нашего попечителя. Поэтому, даже чисто теоретически, я бы не позволил себе вести какие-то переговоры, да еще и при действующем контракте.
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