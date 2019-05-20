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Victor Yang
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Гога: Вы за кого ?? Вот да! За красных или за белых? Или вообще, - за бандюков-зелёных? А? :lol: ;-)
20.05.19 17:37
Гога
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Валентин - Вы за кого ?? Кого защищаете ?
20.05.19 17:33
yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин: смотри что делают Victor Yang: А словами сыт не будешь. Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
20.05.19 17:24
Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... На то он и актер. А словами сыт не будешь.
20.05.19 17:21
Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... Не слушай что говорят, смотри что делают ©
20.05.19 17:17
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«Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым

20 мая 2019, 16:16 |  Спорт

«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве претендента на пост главного тренера команды, сообщает Prosports.kz.

Заинтересованность в этом специалисте проявляет лично Кайрат Боранбаев. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба находится в восторге от работы российского специалиста в «Тоболе».

Несмотря на то, что костанайцы показывают хорошие результаты, Газзаев готов рассмотреть предложение «народной команды». Решающая стадия переговоров может состоятся во время перерыва на матчи сборных.

Отметим, что «Кайрат» также хотел пригласить Курбана Бердыева, однако вероятность такого развития ситуации мала. Дело в том, что алматинцы не могут потянуть большие финансовые запросы именитого тренера.
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