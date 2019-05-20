«Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым

«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве претендента на пост главного тренера команды, сообщает Prosports.kz.

Заинтересованность в этом специалисте проявляет лично Кайрат Боранбаев. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба находится в восторге от работы российского специалиста в «Тоболе».

Несмотря на то, что костанайцы показывают хорошие результаты, Газзаев готов рассмотреть предложение «народной команды». Решающая стадия переговоров может состоятся во время перерыва на матчи сборных.

Отметим, что «Кайрат» также хотел пригласить Курбана Бердыева, однако вероятность такого развития ситуации мала. Дело в том, что алматинцы не могут потянуть большие финансовые запросы именитого тренера.