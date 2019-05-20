Двадцати домам не подключат горячее водоснабжение по промежуточным результатам опрессовки в Костанае

В пресс-службе ГКП "КТЭК" сообщили, что там требуется замена труб. По состоянию на 20 мая завершена опрессовка в 161 доме в районе КСК, получающих горячую воду от котельной № 2.

Иллюстративное фото vop.ru

Опрессовка в этом районе стартовала 13 мая. За это время были обнаружены два порыва, которые требуют замены труб.

- По адресу ул. Кубеева, 19 - угол Каирбекова, требуется замена трубы диаметром 159 мм протяжённостью 90 м. По этой причине без ГВС пока будут 3 дома, - сообщили в пресс-службе. - Второй порыв зафиксирован в районе СШ № 22. Здесь необходима замена трубы диаметром 219 мм. В этом районе без ГВС остаются 17 домов.

Сроки устранения порывов пока неизвестны. О них в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.

Параллельно с гидравлическими испытаниями ведутся ремонтно-профилактические работы, анализ работы общедомовых приборов учёта тепла (ОПУТ) и индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (ИПУ ГВС). Это небходимо, чтобы проверить правильность эксплуатации приборов и выявить количества тепловых потерь внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов в летний период.

Сейчас в районе КСК из 161 дома 86 домов полностью обследованы. Работа по остальным продолжается.

Как отмечают в ГКП, водоснабжение в первую очередь будет подано в те дома, где в полном объёме будут завершены ремонтные работы на тепловых сетях и проведён анализ работы ОПУТ и ИПУ ГВС.

КТЭК просит жителей с понимаем отнестись к данным мероприятиям. В случае, если вас не застали дома контроллеры, отправить фото индивидуального прибора учёта ГВС на номер WhatsApp 8-747-093-36-45 с указанием точного адреса.

Жителей района КСК и Аэропорт могут это делать уже сейчас. А вот абонентам, получающим тепло и горячую воду от Котельной № 3 и ТЭЦ (район КЖБИ, мкрн 5, 6, 7, 8, 9, район ГАИ, центр) эти данные следует начать передавать после начала опрессовки на их сетях - с 27 мая.