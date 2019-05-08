Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае

Галина КАТКОВА

8 мая 2019, 17:03 |  ЖКХ

В конце апреля пресс-служба Костанайской теплоэнергетической компании уточняла время проведения опрессовки и отключения горячего водоснабжения в областном центре. Сроки были запланированы более короткие, чем в прошлые годы.

Иллюстративное фото i2.wp.com

В КТЭК сегодня, 8 мая, подтвердили, что горячее водоснабжение будет приостановлено с 13-го по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК.

С 27 мая по 6 июня без горячей воды останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.05.19 17:33 Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру наказания Верховный суд
08.05.19 16:03 Депутат: Воздух в казахстанских моргах заражает врачей и студентов
08.05.19 15:38 Доход не должен превышать 255 тысяч тенге - ЖССБ об ипотеке под 2 процента
08.05.19 15:03 Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
08.05.19 14:35 Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города
08.05.19 13:37 Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане: Мы упомянем всё, что видели
08.05.19 13:27 Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
08.05.19 13:01 Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
08.05.19 10:20 Ремонт дворов многоэтажек вызывает у костанайцев и радость, и возмущение
08.05.19 09:32 На процессе по делу о хранении гранатомета допросили сотрудников полиции в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты от какой котельной - запитался?... :lol:
Профайл

* alex_60
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мне горячая вода не нужна.
Я холодную потребляю. И снаружи и внутрь
Профайл

* alex_60
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чайник это понятно, микроволновка, газплита, стиральная машина.
Они превращают холодную воду в горячую.
Ещще где то лежит кипятильник шпионский.
Профайл

* alex_60
Re: Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вот немцы похоже попали. Как обычно.
Профайл

§ drakon
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мне горячая вода не нужна.

Так родственники - приезжают 6 июня.
Что будешь им ванную - кипятильником греть?... :lol: :-o
Профайл

* alex_60
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что будешь им ванную - кипятильником

Чудеса, мой комент не модерирован специалистами по модерации, а ты уже ответил.
В Лисаковке горячую не отключают.
Там помоются.
Профайл

§ drakon
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я холодную потребляю. И снаружи и внутрь

Алекс, только холодное вино - не употребляй
вовнутрь, заболеешь... :lol:
Профайл

* alex_60
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 19:47
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 2
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх