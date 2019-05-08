Читательский рейтинг
Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае
Галина КАТКОВА
8 мая 2019, 17:03 | ЖКХ
В конце апреля пресс-служба Костанайской теплоэнергетической компании уточняла время проведения опрессовки и отключения горячего водоснабжения в областном центре. Сроки были запланированы более короткие, чем в прошлые годы.
Иллюстративное фото i2.wp.com
В КТЭК сегодня, 8 мая, подтвердили, что горячее водоснабжение будет приостановлено с 13-го по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК.
С 27 мая по 6 июня без горячей воды останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.
Последние новости
08.05.19 13:37 Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане: Мы упомянем всё, что видели
08.05.19 13:27 Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 2
Всего: 107
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 107
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города
Серый волк: А то вдруг место запомнит. :lol: И прикажет - срубить, эти деревья... :-o
Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру наказания Верховный суд
Сыкымы: Ну вот тут дедушку тоже отпустили: Нашёл - дедушку.Молодой он ещё... :lol: :-o
Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
Пардон , не маловато ли для этой семьи по санитарным нормам ?? И нескромный вопрос - где главный мужчина семьи .
Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города
Зачем ходить - разучились люди такого уровня !!
Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру наказания Верховный суд
Ну вот тут дедушку тоже отпустили:m.chel.kp