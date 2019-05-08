Когда и на сколько отключат горячую воду в Костанае

В конце апреля пресс-служба Костанайской теплоэнергетической компании уточняла время проведения опрессовки и отключения горячего водоснабжения в областном центре. Сроки были запланированы более короткие, чем в прошлые годы.

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В КТЭК сегодня, 8 мая, подтвердили, что горячее водоснабжение будет приостановлено с 13-го по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК.

С 27 мая по 6 июня без горячей воды останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.