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4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района

16 мая 2019, 11:34 |  Криминал

Андрей Сошников получил взятку в размере 150 000 тенге от директора ТОО "Ж." за своевременную оплату по актам выполненных работ и общее покровительство в сфере содержания и обслуживания автодорог района. Как сообщало АДГСПК РК еще в апреле, экс-заместитель акима полностью признал свою вину, в связи с чем процессуальное задержание не применялось.

Кадры из видео задержания АДГСПК РК

Сошников заключил процессуальное соглашение с процессуальным прокурором Федоровского района о признании вины. Дело о взятке рассматривал Федоровский районный суд в сокращенном порядке.

"Приговором суда Андрей Сошников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки – 4 500 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе".

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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* drakon
Re: 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей Сошников, очень знакомая фамилия... :lol: :-o
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* drakon
Re: 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки – 4 500 000

А почему не в 50 кратном размере суммы взятки?
По закону кажется можно до 70 кратного размера-
наказывать?... :-o :oops:
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