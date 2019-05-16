4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района

Андрей Сошников получил взятку в размере 150 000 тенге от директора ТОО "Ж." за своевременную оплату по актам выполненных работ и общее покровительство в сфере содержания и обслуживания автодорог района. Как сообщало АДГСПК РК еще в апреле, экс-заместитель акима полностью признал свою вину, в связи с чем процессуальное задержание не применялось.

Кадры из видео задержания АДГСПК РК

Сошников заключил процессуальное соглашение с процессуальным прокурором Федоровского района о признании вины. Дело о взятке рассматривал Федоровский районный суд в сокращенном порядке.

"Приговором суда Андрей Сошников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК РК, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки – 4 500 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе".

Приговор суда еще не вступил в законную силу.