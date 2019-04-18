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Заместитель акима Федоровского района признал вину в получении взятки - АДГСПК

18 апреля 2019, 15:35 |  Криминал

В коррупции подозревается заместитель акима Федоровского района Костанайской области Андрей Сошников. Об этом Tengrinews.kz сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.

Кадры из видео

"Департаментом национального бюро по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Федоровского района области. Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тысяч тенге от представителя ТОО за подписание актов выполненных работ и оплату по договору содержания и обслуживания автодорог района", - сказал Бердалин на брифинге в Нур-Султане.

Он отметил, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Подозреваемый заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке. Расследование продолжается.
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§ drakon
Re: Заместитель акима Федоровского района признал вину в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16071
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.04.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оччень знакомая фамилия, Сошников... ;-)
Нашли выход, признание и упрощённый порядок - расследования... :lol:
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