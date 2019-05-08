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Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру наказания Верховный суд

Артём МАРУСИЧ

8 мая 2019, 17:33 |  Криминал

Сегодня, 8 мая, Верховный суд РК освободил из-под стражи 94-летнего Ивана Суркова, обвиняемого в убийстве брата своей жены, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет.

Фото из архива "НГ"

15 февраля 2019 года Сурков был приговорен 7 годам ограничения свободы. Дочь убитого с приговором не согласилась и обжаловала его в Костанайском областном суде. Апелляционная коллегия приговорила Суркова к 4 годам реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

По версии следствия, 21 августа 2018 года Сурков пригласил к себе домой 80-летнего Николая Давыдова - брата его недавно умершей супруги, якобы для того, чтобы помириться. До этого старики были в ссоре и в течение полугода не разговаривали друг с другом.

Давыдов, несмотря на то, что Сурков ранее уже нападал на него с ножом, пришел к Суркову. Как следует из материалов дела, в ходе возникшей словесной перепалки последний схватился за нож и нанес им потерпевшему три удара в грудь и живот. Когда Давыдов упал на пол, Сурков взял гантель и несколько раз ударил ею гостя по голове, от чего тот скончался на месте.

- Приняты во внимание 94-летний возраст Суркова, состояние здоровья (инвалидность 2-й группы, психическое расстройство, на фоне чего фактически совершено преступление), участие в Великой Отечественной войне, наличие боевых наград - орденов Отечественной войны 1 степени и Славы 2-й степени, медалей, коллективное письмо о нелишении его свободы и положительная характеристика бывших коллег по работе, - сообщила пресс-служба Верховного суда. - Эти обстоятельства признаны исключительными, учитывая которые признано достаточным и справедливым назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного ст. 99 ч. 1 УК – ограничение свободы, под контролем уполномоченного государственного органа.
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§ Сыкымы
Re: Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.05.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот тут дедушку тоже отпустили:
https://m.chel.kp.ru/online/news/3438647
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§ drakon
Осужденному за убийство костанайскому ветерану изменил меру наказания Верховный суд
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну вот тут дедушку тоже отпустили:

Нашёл - дедушку.Молодой он ещё... :lol: :-o
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