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elektron
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Butch: Покрытие на "плывущем" То есть Вы хотите сказать что десятилетия покрытие не "плавало", а тут в друг поплыло. :-x И латка вовсём виновата? :lol:
18.04.19 23:16
Butch
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
"Латка" не подразумевает работ с основанием под покрытием. А здесь, на мой взгляд, проблема именно с ним. Покрытие на "плывущем" основании можно латать до умопомрачения толку от...
18.04.19 22:44
elektron
Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае
Он наверное тоже деньги ей на машину собирал, как в статье про 62-ух летнего Качарца [Исправлено: elektron, 18.04.2019 - 17:32]
18.04.19 22:30
Тот самый
Мнение обывателя «с фактами в руках»
abaika95: если дети учатся во вторую смену, будет очень темно при возвращении домой Начнем с того, что вторая смена существует только от недостатка мест в школах. А если играть с временем и...
18.04.19 22:26
elektron
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Интересненько однако, если так латали, что самолёты проваливаются, Что будет после реконструкции? Может лучше ничего не трогать, ещё лет тцать простоит. А то будет как с Абая. А для самолётов это не...
18.04.19 22:15
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Осужденному за убийство ветерану войны дали реальный срок в Костанае

Артём МАРУСИЧ

18 апреля 2019, 23:31 |  Криминал

94-летний житель поселка Затобольск Иван Сурков в феврале был признан виновным в убийстве и, учитывая возраст, приговорен к 7 годам ограничения свободы. И вот областной суд пересмотрел дело. Престарелый ветеран Великой отечественной войны должен отсидеть 4 года в колонии максимальной безопасности.

Сурков виновен в убийстве брата своей жены, 80-летнего Николая Давыдова. 15 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам назначил наказание Суркову в виде 7 лет ограничения свободы.


Дочь Давыдова с приговором не согласилась и обратилась с жалобой в Костанайский областной суд. 

- Потерпевшая мотивировала тем, что осужденным совершено жестокое убийство, и совершено оно не на фоне психического заболевания. Мотивом являлся имущественный спор, а именно ¼ доля в доме, которую супруга Суркова завещала своему брату – потерпевшему Давыдову, - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

По версии следствия, 21 августа 2018 года Сурков пригласил к себе домой Давыдова - брата его недавно умершей супруги, якобы для того, чтобы помериться. До этого старики были в ссоре и в течении полугода не разговаривали друг с другом.

Давыдов, несмотря на то, что Сурков ранее уже нападал на него с ножом - пришел к Суркову. Как следует из материалов дела, в ходе возникшей словесной перепалки, последний схватился за нож и нанес им потерпевшему три удара в грудь и живот. Когда Давыдов упал на пол, Сурков взял гантелю и несколько раз ударил ею гостя по голове, отчего тот скончался на месте.
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