Осужденному за убийство ветерану войны дали реальный срок в Костанае
Артём МАРУСИЧ
94-летний житель поселка Затобольск Иван Сурков в феврале был признан виновным в убийстве и, учитывая возраст, приговорен к 7 годам ограничения свободы. И вот областной суд пересмотрел дело. Престарелый ветеран Великой отечественной войны должен отсидеть 4 года в колонии максимальной безопасности.
Сурков виновен в убийстве брата своей жены, 80-летнего Николая Давыдова. 15 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам назначил наказание Суркову в виде 7 лет ограничения свободы.
Дочь Давыдова с приговором не согласилась и обратилась с жалобой в Костанайский областной суд.
- Потерпевшая мотивировала тем, что осужденным совершено жестокое убийство, и совершено оно не на фоне психического заболевания. Мотивом являлся имущественный спор, а именно ¼ доля в доме, которую супруга Суркова завещала своему брату – потерпевшему Давыдову, - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
По версии следствия, 21 августа 2018 года Сурков пригласил к себе домой Давыдова - брата его недавно умершей супруги, якобы для того, чтобы помериться. До этого старики были в ссоре и в течении полугода не разговаривали друг с другом.
Давыдов, несмотря на то, что Сурков ранее уже нападал на него с ножом - пришел к Суркову. Как следует из материалов дела, в ходе возникшей словесной перепалки, последний схватился за нож и нанес им потерпевшему три удара в грудь и живот. Когда Давыдов упал на пол, Сурков взял гантелю и несколько раз ударил ею гостя по голове, отчего тот скончался на месте.
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