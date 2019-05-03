Садыбеку Тугелу вручили удостоверение кандидата в президенты

Садыбека Тугела официально зарегистрировали кандидатом в президенты от республиканского движения "Ұлы дала қырандары", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В поддержку кандидата в президенты были собраны подписи 122 102 граждан в 15-ти регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 120 175. Необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты Казахстана составляет не менее 118 140", - сообщил член ЦИК Бахыт Мельдешов.

Он отметил, что все необходимые документы для регистрации Садыбека Тугела в качестве кандидата в президенты представлены в Центризбирком, и соответствуют предъявленным требованиям.

"Проект постановления устанавливает зарегистрировать Садыбека Тугела кандидатом в президенты на внеочередных выборах президента Казахстана, назначенных на 9 июня 2019 года. Выдать кандидату в президенты Садибеку Тугелу соответствующее удостоверение, предоставить сведения о регистрации кандидата в президенты Садибека Тугела в АО "Казахстанский сберегательный банк" для открытия специального сверенного счета", - постановил Мелдешов.

Комментируя свою регистрацию, Тугел посетовал на то, что времени для сбора документов и подписей очень мало.

"Если я скажу, что было легко, это будет неправдой. Были моменты, когда болело сердце, переживали, что не успеем за эти 7 дней. Во всех регионах граждане поддерживали нас, все работали днем и ночью. Мы боялись, что не успеем. Большая работа сделана. Это самые важные дни в моей жизни, могу сказать", - поделился кандидат в президенты.

Напомним, Садыбек Тугел стал первым кандидатом в президенты Казахстана, подавшим документы в ЦИК.

Садыбек Тугел родился 23 февраля 1955 года в ауле Амангелды Восточно-Казахстанской области в семье бригадира табунщиков и работницы колхоза "Кызыл Ту".

В 1982 году окончил заочный факультет журналистики Казахского государственного университета имени Кирова. В мае 1973 года призывался в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил в Группе советских войск в Германии.

Трудовую деятельность начал слесарем Алма-Атинской хлопкопрядильной фабрики. Работал переводчиком-корреспондентом Уланской районной газеты "Расцвет - Өркен", инструктором орготдела исполкома районного Совета народных депутатов, первым секретарем Уланского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующим организационным отделом Уланского райкома Компартии Казахстана.

С 1988 по 1990 годы учился очно в Алматинской Высшей партийной школе, по окончании которой получил специальность политолога и социолога.

С 2002 года по 2004 год работал руководителем международного пресс-центра Астаны, генеральным директором информационного агентства "Астана дауысы". С 2004 по 2005 годы занимал должность заведующего отделом Сената Парламента. С января 2006 года по настоящее время занимается творческой и общественной деятельностью.

Является вице-президентом Федерации национальных видов конного спорта, сопредседателем Республиканского общественно-социального культурного народного движения "Ұлы дала қырандары".