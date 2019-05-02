«Доктор команды будет отстранен от работы» - тренер «Тобола» рассказал о состоянии попавших в больницу футболистов

Послематчевая пресс-конференция тренеров "Тобола" и "Ордабасы", которая прошла вечером 1 мая в пресс-зале футбольного манежа «Тобыл Арена» в Костанае, едва не началась со скандала. Еще до ее начала в пресс-зал зашли болельщики ФК «Тобол» в крайне взбудораженном состоянии и обратились к журналистам, используя нецензурную лексику.

- Передайте этому п...... Кахаберу, что если еще раз он так покажет на поле этот жест, он там же получит п....! Его научат уважать болельщиков! - сказал один из разгневанных фанатов.

Встреча с прессой по традиции началась с выступления наставника команды гостей. Главный тренер ФК «Ордабасы» Кахабер ЦХАДАДЗЕ зашел в пресс-зал примерно через 10 минут после ухода болельщиков. Был он в бодром расположении духа - еще бы, ведь его команда забила гол в компенсированное время, после чего счет в матче с «Тоболом» удалось сравнять.

- Увлекательная игра очень, я думаю, что напряженная, - сказал Цхададзе. - Много борьбы, много хороших моментов футбольных. Достойные команды играли друг против друга. Несмотря на все эти трудности с заменами, которые мы сделали в первом тайме... Два наших нападающих, лучших игрока выбыли, к сожалению. Но все равно Бог есть на свете! Мы не заслуживали проигрыша и мы не проиграли. Молодцы! Я поблагодарил футболистов, в футболе до конца надо доигрывать. Несмотря на все трудности, повторюсь - футбольные, не футбольные.

- Вам нравится поле «Тобол Арены»?

- Нужно поблагодарить вашего руководителя, администрацию. Очень много сделано. Вы представляете, если бы сейчас на улице была игра? И для зрителей тоже очень многое сделано, так что, кроме благодарности этому человеку, ничего не надо говорить. Я вам честно скажу - думаю, народ получил удовольствие, несмотря на то, что их команда не выиграла. Не холодно, ветер не дует. Поле нормальное, в футбол можно играть. Поймите, что искусственное поле - это всегда чревато, это вы знаете. Так что не может быть претензий, нам дали возможность играть в футбол и мы сыграли.

- После игры сюда вошли болельщики «Тобола» и сказали, что вы показали на поле непристойный жест в адрес болельщиков, а также тренера костанайской команды. Что можете сказать по этому поводу? - спросил корреспондент «НГ»

- Неправда. Следующий вопрос.

Однако после этой фразы тренер "Ордабасы" очень быстро и нервно покинул аудиторию, поэтому вопросов больше никто задать не успел.

После этого в пресс-клуб пришел главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ.





- Сегодня мы проводили игру с командой «Ордабасы», на мой взгляд, очень хорошая команда, - сказал он. - Команда с очень сильным набором футболистов. Команда, которая укомплектована, как одна из лучших в нашем чемпионате. Тем не менее, на протяжении всей игры мы доминировали, создавали моменты, много атаковали. Строго выдерживали игровую дисциплину наши игроки и, конечно, заслуживали победы. Поэтому то, что «Ордабасы» удалось сравнять счет на последней секунде матча, это, конечно, нас разочаровало - мы потеряли 2 очка. Но ничего страшного, я всех ребят сейчас похвалил в раздевалке с точки зрения игры и с точки зрения самоотдачи. Это футбол - будем работать дальше и улучшать все свои игровые качества.

- Можете рассказать о состоянии Дмитрия Мирошниченко и Сенина Себаи? Известно, что Дмитрий находится в больнице в тяжелом состоянии.

- В СМИ вышла информация, что Дмитрий Мирошниченко и Сенин Себаи госпитализированы с отравлением. К моему большому сожалению, я только могу подтвердить - это действительно так. Накануне матча с «Астаной», за день, ребята почувствовали себя нехорошо, их госпитализировали. В течение четырех суток до сегодняшнего дня ребята находились в реанимации. Врачи безустанно старались вывести их из этого состояния. По последней информации, Сенин Себаи вышел из этого состояния и жизни его ничего не грозит, слава Богу. С Димой Мирошниченко ситуация похуже. Он в тяжелом состоянии, до сих пор лежит в отделении реанимации. Мы всей командой переживаем за него, желаем ему здоровья. Поэтому наша команда еще до встречи с «Астаной» оказалась в непростой и даже тяжелой ситуации. С учетом моего профессионального подхода и того, что я являюсь главным тренером команды, я вынужден констатировать факт как недочет доктора нашей команды, который с сегодняшнего дня будет отстранен от работы. Я разговаривал с директором нашего клуба Николаем Борисовичем Паниным, которого попросил найти нового доктора с высокой квалификацией.

- Болельщики «Тобола» утверждают, что тренер «Ордабасы» показал на поле непристойный жест во время игры. Вы видели этот момент?

- Я, честно говоря, следил за игрой своей команды. Я думаю, Комитет по этике в этом разберется.

- По какой причине отсутствовал Канкава на игре?

- К ребятам, которые у нас в больнице, добавилась еще ключевая потеря - это Джаба Канкава, который после игры с "Астаной" получил травму внутренней боковой связки левого колена. Слава Богу, насколько мне известно от врачей, поставили первую степень - это где-то 10-12 дней востановления. Я бы очень хотел в летнее трансферное окно, нам нужно очень серьезно укомплектоваться минимум тремя-четырьмя игроками.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА