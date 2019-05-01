"Ордабасы" лишил "Тобол" победы на последних секундах матча восьмого тура КПЛ

Костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"©

Встреча состоялась в Костанае и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 78-й минуте, автором мяча стал Азат Нургалиев.

Гости смогли отыграться за несколько секунд до финального свистка, отличился Тохтар Жангылышбай.