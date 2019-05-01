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yudjin
Вечная имитация Вечного огня - парк Победы в Костанае преобразится, но символ памяти гореть не будет
Вечная имитация Вечного огня А вы разве еще не поняли, что имитация всего и вся в нашей стране везде... все как бы работают и создают видимость: имитируют ремонт проспекта Абая, который теперь...
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Вечная имитация Вечного огня - парк Победы в Костанае преобразится, но символ памяти гореть не будет

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 мая 2019, 17:32 |  Культура

В парке Победы установили 41 бюст костанайцев - участников Великой Отечественной войны. Бюсты сделали из бронзы, постаменты - из гранита. Работы выполняло столичное ТОО «Балкыту». Эта же подрядная организация заканчивает реконструкцию входной группы.

1 мая корреспонденты «НГ» увидели покрашенную звезду и закрытый крышкой Вечный огонь / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Форма колонн останется прежней, но мы их облицуем красным гранитом, - указывает на лежащие рядом гранитные плиты один из сотрудников ТОО «Балкыту». - К 5 мая работы должны закончить.

Реконструкцию входной группы в парке Победы обещают завершить к 5 мая / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Несколько лет назад в парке Победы навели порядок с зарослями, сделали хорошие газоны. Однако состояние главного символа памяти о костанайцах-фронтовиках - Вечный огонь - все еще вызывает претензии костанайцев. Огонь перестал быть вечным в начале 2000-х. С тех пор горожане регулярно интересуются - почему он не может гореть постоянно? На прошлой неделе житель Костаная Андрей ЧЕКУНОВ сделал в парке Победы фото, на котором вместо реального вечного огня оказалась... пластиковая имитация.

На прошлой неделе на красной звезде еще была установлена имитация Вечного огня / Фото Андрея ЧЕКУНОВА

- Я был просто в шоке, когда увидел, как положили брусчатку, и от того, что поставили пластиковый огонь! - возмущается он. - У нас что, не хватает денег на газ? На то, чтобы огонь горел вечно, как и должно быть? В советское время огонь действительно был вечным, хотя на нем и шашлыки пытались жарить... Но разве полицейские сейчас не могут защитить его от вандалов, ведь там рядом есть опорный пункт? Назарбаев недавно сказал, что к 2030 году на каждого жителя страны будет по два полицейских. Пусть работают!

Корреспонденты «НГ» побывали в парке Победы 1 мая и уже не увидели муляжа Вечного огня, звезду под ним уже покрасили. Но в городском акимате не отрицают, что муляж был.

- Муляж Вечного огня установили подрядчики. Как они пояснили, временно и в эстетических целях, - сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Перед 9 Мая его уберут и в День Победы будет, как и положено, гореть Вечный огонь. Почему он не горит вечно? Потому что есть люди, которые пытались готовить на нем еду, навредить. Поэтому решили, что будем зажигать его только на 9 Мая.

В парке установили 41 бюст костанайцев

Однако между началом 2000-х годов и нынешним временем - существенная разница. Сознательных людей, возможно, больше не стало, но отдельный стационарный пункт полиции в парке установили, да и пешие полицейские его регулярно патрулируют, охраняя Музей военной техники, открытый в 2013 году. Газопровод к мемориалу подведен. И если дело не в денежных тратах, то почему бы в реальности не сделать огонь вечным?

Кстати, не так давно жительница Костаная Ксения Жилкибаева, ставшая наблюдателем на выборах президента Украины, рассказывала «НГ», как ее удивил Вечный огонь и мемориал советским воинам в Сарнах. Городок с населением чуть больше 29 000 жителей, расположенный в западной части страны..
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§ Vital
Re: Вечная имитация Вечного огня - парк Победы в Костанае...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7592
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.05.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ксеня че в курсе как газ поступает в город сарны? Там бардак пять лет идёт. Халявный скорей всего горит. А нашим тоже не в теме жечь. Щас другие в стране приоритеты.
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§ yudjin
Re: Вечная имитация Вечного огня - парк Победы в Костанае...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5885
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.05.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вечная имитация Вечного огня

А вы разве еще не поняли, что имитация всего и вся в нашей стране везде...
все как бы работают и создают видимость: имитируют ремонт проспекта Абая, который теперь рушится... имитируют омолаживание деревьев, которое приведет к их гибели в ближайшие годы.... имитируют цифровизацию, от которой практического выхлопа для рядового горожанина пока НОЛЬ, имитируют память о советской ОБЩЕЙ истории и тут же вычеркивают из памяти и с лица городов и сел советские названия и имена героев... имитируют выборный процесс, при котором никто ничего не знает про кандидатов, но уже все знают кто победит...
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