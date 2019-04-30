Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили

В Алматы освободили художника Романа Захарова. Пять суток административного ареста ему заменили на штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Баннер, который вывесил Роман Захаров

"29 апреля апелляционная инстанция Алматинского городского суда рассмотрела постановление специализированного межрайонного административного суда в отношении Романа Захарова по апелляционному ходатайству прокурора Медеуского района. Ранее назначенное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток постановлением апелляционной коллегии было заменено на административный штраф. Захаров Роман по части 1 статьи 434 был подвержен административному взысканию в виде штрафа в 5 МРП, что равняется сумме 12 625 тенге. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее в социальных сетях появилась фотография плаката на мосту с цитатой из Конституции: "Единственным источником госвласти является народ". Сообщалось, что автором плаката является Роман Захаров. Позже мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 434, частью 1 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

В полиции рассказывали подробности инцидента:

"В шесть часов утра в Центр оперативного управления позвонили граждане и сообщили о том, что неизвестный мужчина на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Достык разбрасывает бумагу, расходный материал и другие предметы, тем самым нарушая общественный порядок. На сигнал отреагировал экипаж дорожно-патрульной полиции. Мужчина вел себя вызывающе и отказывался устранять свое правонарушение. Для установления личности мужчина был доставлен нарядом в УП Медеуского района по территориальности", - сообщили в ДП Алматы.