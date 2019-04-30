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drakon
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30.04.19 16:16
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Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили

30 апреля 2019, 10:09 |  Происшествия

В Алматы освободили художника Романа Захарова. Пять суток административного ареста ему заменили на штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Баннер, который вывесил Роман Захаров

"29 апреля апелляционная инстанция Алматинского городского суда рассмотрела постановление специализированного межрайонного административного суда в отношении Романа Захарова по апелляционному ходатайству прокурора Медеуского района. Ранее назначенное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток постановлением апелляционной коллегии было заменено на административный штраф. Захаров Роман по части 1 статьи 434 был подвержен административному взысканию в виде штрафа в 5 МРП, что равняется сумме 12 625 тенге. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее в социальных сетях появилась фотография плаката на мосту с цитатой из Конституции: "Единственным источником госвласти является народ". Сообщалось, что автором плаката является Роман Захаров. Позже мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 434, частью 1 КоАП РК "Мелкое хулиганство". 

В полиции рассказывали подробности инцидента:

"В шесть часов утра в Центр оперативного управления позвонили граждане и сообщили о том, что неизвестный мужчина на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Достык разбрасывает бумагу, расходный материал и другие предметы, тем самым нарушая общественный порядок. На сигнал отреагировал экипаж дорожно-патрульной полиции. Мужчина вел себя вызывающе и отказывался устранять свое правонарушение. Для установления личности мужчина был доставлен нарядом в УП Медеуского района по территориальности", - сообщили в ДП Алматы.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.04.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признал, что заблуждался. Отпустили. :lol:
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§ Vital
Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7559
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.04.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если каждый Роман будет где не попадая всякие плакаты вешать. Будет бардак. Тоннель это опасное место. Заметьте не где не в одном тоннеле вы не увидите рекламу. Я не про метро. В Сочи я гонял по тонелям. Чисто. Не кто не че не вешает.
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§ maxsaf
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.04.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
в социальных сетях появилась фотография плаката на мосту
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§ alex_60
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.04.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я завтра выйду в футболке -"я против чтобы на каждом углу ставили батыров"
всяких. сколько мне светит интересно.
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§ сайлау курманов
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3076
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.04.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ясно как день. Чел протестует и таким образом выражает свое несогласие.надо бы всем миром собраться и оплатить тот позорный штраф
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§ Vital
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7559
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.04.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Пусть сам платит штраф свой. Завтра Рома сново че нибудь учидит. Выйдет с плакатом где нибудь в не положено месте а мир за него плати.
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§ alex_60
Re: Плакат на мосту в Алматы: Романа Захарова освободили
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.04.19 - 16:16
Комментарий удален модератором.
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