Алматинец вывесил на улице баннер с цитатой из Конституции. Его арестовали за хулиганство

Романа Захарова привлекли к административной ответственности за то, что он загрязнил общественное место, передает Informburo.kz.

Баннер, который вывесил Роман Захаров

29 апреля в межрайонном специализированном административном суде города Алматы рассмотрели дело алматинского художника Романа Захарова. Он вывесил на перекрёстке Аль-Фараби – Достык баннер с цитатой из Конституции РК: "Единственный источник власти – народ". По мнению суда, Роман Захаров проявил неуважение к общественности, "выбросив на краю проезжей части бытовой мусор в виде пластиковых хомутов, скотча и белого материала". Захарова привлекли к административной ответственности за хулиганство и дали пять суток ареста.

"Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Алматы Роман Захаров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 434, часть 1, КоАП, и подвергнут административному аресту на 5 суток", – рассказал пресс-секретарь Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

Рассмотрение дела Захарова прошло без наблюдателей. Журналистов и друзей алматинца, дежуривших у суда, не оповестили о начале процесса. Представитель ведомства объяснил это тем, что они опоздали на процесс.

Пресс-служба департамента полиции города Алматы сообщила, что 29 апреля в шесть часов утра в Центр оперативного управления позвонили граждане и сообщили о том, что неизвестный мужчина на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык разбрасывает бумагу, расходный материал и другие предметы, тем самым нарушая общественный порядок.

"На сигнал отреагировал экипаж дорожно-патрульной полиции. Мужчина вёл себя вызывающе и отказывался устранять своё правонарушение. Для установления личности мужчина был доставлен нарядом в УП Медеуского района по территориальности. В последствии МПС УП Медеуского района в отношении гр. Захарова Р. Е., 1988 года рождения, был составлен административный материал ст. 434, ч.1, КРКобАП", – говорится в сообщении ДП Алматы.

Сам Захаров заявил, что солидарен с акцией Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова, которые во время алматинского марафона вывесили вдоль дороги, по которой бежали участники спортивного мероприятия, баннер с лозунгом "От правды не убежишь", "#У меня есть выбор", "#Adilsailayshin". Правоохранительные органы задержали активистов, а затем суд арестовал их на 15 суток.