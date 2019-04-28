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Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой
Да, президенту важнее всего подключаться к опиуму для народа. А в Китай по теме "Шёлкового пути" отправляется Назарбаев, наравне с президентами десятков других стран.
28.04.19 18:29
Серый волк
Печальная дорога в Костанае
Всё нормально. Это просто акунаматат готовит туристический сезон. Шоу пустыня дикарямбия для иностранных туристов, которые должны оставить от просмотра этих улиц кучи долларов. Они уже три года...
28.04.19 18:09
Серый волк
Будет детство где-то, но не здесь?
кроме того, любой гражданин, сотрудничающий с организациями причастными к разграблению детсадов, или имеющий дела с организациями, захватившими детсады и использующие их, должен в городе быть реально...
28.04.19 18:00
Серый волк
Будет детство где-то, но не здесь?
Давно пора составить список сомнительных организаций занимающих проданные ворами детсады. Каждая живая душа в городе, включая собак, кошек и крыс должна знать эти объекты, этих субъектов бизнеса и...
28.04.19 17:49
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Последний раз ходил на"выборы" типа, лет традцать лет назад. А металлурга по человесаи мне жалко. Города улицы как человек живой нормальный Это не понимает. Стыдно честро говоря за него.
28.04.19 17:40
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Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Prosports.kz

28 апреля 2019, 15:53 |  Спорт

На чемпионате Азии в китайском Сиане проходят соревнования борцов греко-римского стиля, передает Prosports.kz.

Казахстанский борец Тамерлан Шадукаев одержал победу в схватке за бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 77 кг.

Тамерлан Шадукаев  /Фото из архива "НГ"

Соперником костанайца стал борец из Катара. Схватка завершилась со счетом - 6:0.

Напомним, Тамерлан Шадукаев завоевал бронзу чемпионата мира среди юношей в Сербии в 2013 году и золотую медаль чемпионата мира среди старших юношей во Франции в 2016 году.

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