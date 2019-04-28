Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» чемпионата Азии по греко-римской борьбе

На чемпионате Азии в китайском Сиане проходят соревнования борцов греко-римского стиля, передает Prosports.kz.

Казахстанский борец Тамерлан Шадукаев одержал победу в схватке за бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 77 кг.

Тамерлан Шадукаев /Фото из архива "НГ"

Соперником костанайца стал борец из Катара. Схватка завершилась со счетом - 6:0.

Напомним, Тамерлан Шадукаев завоевал бронзу чемпионата мира среди юношей в Сербии в 2013 году и золотую медаль чемпионата мира среди старших юношей во Франции в 2016 году.

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