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Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Prosports.kz
28 апреля 2019, 15:53 | Спорт
На чемпионате Азии в китайском Сиане проходят соревнования борцов греко-римского стиля, передает Prosports.kz.
Казахстанский борец Тамерлан Шадукаев одержал победу в схватке за бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 77 кг.
Тамерлан Шадукаев /Фото из архива "НГ"
Соперником костанайца стал борец из Катара. Схватка завершилась со счетом - 6:0.
Напомним, Тамерлан Шадукаев завоевал бронзу чемпионата мира среди юношей в Сербии в 2013 году и золотую медаль чемпионата мира среди старших юношей во Франции в 2016 году.
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