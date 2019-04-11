Состояние школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Костанае, оценивается как средней степени тяжести
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Комментарий по поводу состояния двух девочек, сбитых 10 апреля на пешеходном переходе неподалеку физико-математического лицея на пр. Абая, дали сегодня, 11 апреля, в детской областной больнице.
- Две девочки поступили к нам вчера, около 16 часов, с места ДТП, - сообщил заведующий травматологическим отделением Санжар ЖАГАПАРОВ. – При поступлении состояние оценивалось как средней степени тяжести. У одной из пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого плеча, перелом правой лопатки, множественные ссадины и ушибы. У второй – перелом левой лодыжки с подвывихом стопы. После поступления обеим девочкам оказана первичная помощь, наложены гипсовые повязки, проведена симптоматическая терапия, сейчас они получают консервативное лечение. На данный момент обе пострадавшие находятся в стационаре, девочки в полном сознании, помнят, что произошло.
Санжар Маратович добавил, что прогнозы по восстановлению травмированных девочек будут уточняться в ходе дальнейшего лечения и обследования. Например, у девочки с переломом голени будет наблюдаться динамика состояния отломков кости. Если смещения их не будет, то будет продолжаться консервативное лечение.
Как отметил Жагапаров, с наступлением теплого сезона в детскую областную больницу ежедневно поступают дети с различными травмами. Самые серьезные травмы - после ДТП, часто дети травмируются при катании на велосипедах, самокатах, роликах, при падении с паутинок и качелей. Если по всем остальным отделениям детской больницы за сутки фиксируется в среднем 50 обращений, то в травмпункт – 70.
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