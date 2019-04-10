Аварию возле физико-математического лицея прокомментировали в ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Сообщение о ДТП поступило в полицию сегодня, 10 апреля, в 15:35. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая в Костанае из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 г. р.
Кадр из видео очевидца
- Водитель с места проишествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.
По данным пресс-службы управления здравоохранения, обе девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы. Госпитализированы в Костанайскую детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.
По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.
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