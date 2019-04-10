Аварию возле физико-математического лицея прокомментировали в ДП Костанайской области

Сообщение о ДТП поступило в полицию сегодня, 10 апреля, в 15:35. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая в Костанае из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 г. р.

Кадр из видео очевидца

- Водитель с места проишествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, обе девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы. Госпитализированы в Костанайскую детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.