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КГСПС
Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период
костанаец: сейчас осуществляется санитарный сброс в пределах 1,1-1,2 куб/сек.
10.04.19 22:16
костанаец
Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса
депутатов надо посадить на среднюю по стране з/п, снять все льготы по проезду, проживанию, и т.п. Почему шахтер занимающийся тяжелым физическим трудом получает меньше, чем те кто болтает языком, и...
10.04.19 21:50
костанаец
Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период
а водохранилища производили сброс воды? в ожидании паводковых вод? если да, то не останемся мы при жарком лете без воды?
10.04.19 21:45
костанаец
Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса
может господин Косарев выйдет из нирваны в которой пребывает? и посоветует где жить командировочным в той же Житикаре?, сейчас перед выборами начнутся соревнования по "кто лучше идею...
10.04.19 21:44
КГСПС
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Гога: Это про очередные выборы. Внеочередные согласно статьи 66,сроки всех избирательных мероприятий, в том числе и выдвижение, устанавливает ЦИК.
10.04.19 21:22
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Аварию возле физико-математического лицея прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

10 апреля 2019, 17:27 |  Происшествия

Сообщение о ДТП поступило в полицию сегодня, 10 апреля, в 15:35. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая в Костанае из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 г. р.

Кадр из видео очевидца

- Водитель с места проишествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, обе девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы. Госпитализированы в Костанайскую детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.
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