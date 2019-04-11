Исследование попытки переименования проспекта Абая в Костанае привело «НГ» к секретному списку

В Казахстане существует процедура переименования улиц и населенных пунктов. Но случай с проспектом Абая - особенный.

- На переименование улицы или любого другого объекта, как правило, уходит порядка 1,5-2 месяцев, - рассказала «НГ» руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Нужна инициативная группа, которая выступит с конкретным предложением. В акимат Костаная с такой идеей обратились депутаты городского маслихата. Сама процедура прошла в ускоренном режиме. Основанием для этого стало специальное указание вышестоящего органа.

Название органа Мендекинова уточнять не стала.

Однако в маслихате Костаная «НГ» сообщили, что решение о переименовании проспекта Абая депутаты не принимали - были только консультации с вышестоящим органом. Хотя менять таблички на проспекте начали уже 20 марта, несмотря на то, что это был выходной день.

Попытка переименовать проспект Абая не удалась, но вопросы после нее остались. Известно, что в Казахстане действует мораторий на присвоение имен улицам и населенным пунктам. Как сообщили в управлении по развитию языков, есть исключение из моратория - 150 имен, которые можно присваивать улицам, городам и поселкам. Однако на нашу просьбу показать список в ведомстве ответили отказом, сославшись на п. 4 Закона РК «Об административных процедурах».

Гульжан Мендекинова аргументировала так: согласно этому закону, она «не должна допускать распространение информации, связанной с интересами государства». Она отметила, что в список включены исторические личности, которые внесли большой вклад в развитие государства.

- Есть историческая личность местного значения - например, Кейки батыр, - пояснила руководитель управления. - Есть школа в Аркалыке и музей, названные в его честь. Есть потомки этого человека. Допустим, мы объявили этот список, и потомок изъявит желание назвать поселок в его честь или район. Он может этот вопрос поднимать снова и снова, упрекая нас, что имя его предка есть в списке исключений, и понуждать нас к переименованиям. А каждое обращение удовлетворить мы не можем. Поэтому любая фамилия из этого списка может спровоцировать желание переименования.

На наш вопрос о том, содержится ли в этом списке имя первого президента РК, Мендекинова ответила, что его там нет, однако список может быть дополнен. Причем то обстоятельство, что список можно дополнить, по мнению руководителя управления, является еще одним аргументом, чтобы его не обнародовать. И добавила - имя Нурсултана Назарбаева не требует каких-то специальных мероприятий, так как у него очень много заслуг перед страной.

Директор ОФ «Правовой медиацентр» (Астана) Диана ОКРЕМОВА считает, что отказ в оглашении списка не основан на законе:

- Это ответ из разряда «не дадим, потому что не хотим». В соответствии с Законом РК «О доступе к информации», чтобы отнести этот список к категории ограниченного доступа, необходимо поставить на нем гриф «для служебного пользования». А чтобы поставить такой гриф, нужны серьезные основания. Например, информацию можно засекретить, если ее разглашение может нарушить работу госорганов или чьи-то законные права. В данном случае власть не приводит ни одного достаточного аргумента, по которому информацию нельзя предоставить. К сожалению, несмотря на существующие законы, на продвижение принципов транспарентности и подотчетности в программных документах, чиновники до сих пор считают информацию чем-то личным. И по их мнению, они сами могут решать, что обществу надо знать, а что - нет.