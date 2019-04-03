Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой срок и вышел через пару лет? Обзор

Резонансные судебные дела нередко оканчиваются суровыми приговорами. Однако не всегда это значит, что осуждённый отсидит хотя бы четверть срока. В Казахстане фигуранты громких уголовных дел, первоначально получившие длительные сроки наказания, нередко выходят спустя пару-тройку лет.

Последний такой случай произошёл 1 апреля, пишет informburo и приводит в пример экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, который на суде первой инстанции получил 13 лет колонии, но через три года уже вышел условно-досрочно.

Верховный суд в июне 2017 года усомнился в показаниях экс-заместителя акима Костаная Максута Калиева о передаче Ахметжанову 74 млн тенге из общей суммы взяток в 100 млн по конкурсам госзакупок. Записи о получении взяток были в ежедневнике замакима, но так и не было установлено, передали ли он их своему начальнику. Этот эпизод исключили из обвинения и сократили Ахметжанову срок с 13 до 7,5 года.

После этого аким попал под действие закона об амнистии. Он выплатил государству 67,5 млн тенге, и ему сократили неотбытый срок на одну четверть, то есть до 4 лет 10 месяцев 23 дней лишения свободы. Впоследствии аким не раз подавал ходатайства о смягчении наказания и наконец вышел условно-досрочно.

Экс-премьер Серик Ахметов: приговорён к 10 годам, вышел через два

Серик Ахметов / Иллюстрация Informburo.kz

Экс-премьер-министра взяли под домашний арест в ноябре 2014 года. В конце 2015 года суд признал его виновным в растрате чужого имущества, незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к 10 годам колонии.

В марте 2016 года апелляционная коллегия суда в Карагандинской области снизила наказание за растрату с 10 до 8 лет, так как Ахметов возместил колоссальный ущерб по делу – в 2,2 млрд тенге. В январе 2017 года в связи с амнистией Ахметову сократили неотбытую часть наказания на четверть, то есть чуть больше чем на 1,5 года.

В сентябре 2017 года Абайский районный суд Карагандинской области заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы, потому что Серик Ахметов отбыл треть срока. Таким образом, Ахметов провёл в местах заключения менее двух лет.

Бизнесмен Кайрат Жамалиев: приговорён к 13 годам, вышел через три

Кайрат Жамалиев / Скриншот с видео в Youtube

Столичный предприниматель Кайрат Жамалиев летом 2015 года получил 13 лет тюрьмы за вымогательство, насильственные действия сексуального характера и незаконное лишение свободы, которое он совершил в отношении потерпевшего Алиби Жумагулова.

Самая тяжкая из перечисленных статей Уголовного кодекса – это вымогательство в особо крупном размере. Наказание за неё – от 7 до 15 лет. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы Ербол Рахимбеков назначил за вымогательство 10 лет колонии, а в совокупности с другими статьями – 13. Это было на три года больше, чем просил прокурор.

В 2017 году, однако, Верховный суд РК снизил срок почти в два раза – c 13 до 7 лет, объяснив это тем, что BMW 520i, который забрал бизнесмен у Алиби Жумагулова, оценили в меньшую сумму. Отец потерпевшего утверждал, что машину купили в 2015 году за 24 500 долларов, а адвокаты Жамалиева настаивали на цене меньше 21 300 долларов – на тот момент и с тем курсом валют разница была принципиальной: первая цена тянула на "особо крупный размер", вторая – только на "крупный". В итоге Верховный суд посчитал доводы защитников Жамалиева убедительными. Последовала переквалификация частей в статье УК и следом – уменьшение наказания.

В 2018 году Жамалиев отбыл более трети срока и на законных основаниях подал ходатайство о замене неотбытой части наказания на штраф. Кокшетауский городской суд учёл положительные характеристики, возмещение ущерба и освободил Жамалиева. Таким образом, фактически бизнесмен провёл в колониях чуть более трёх лет.

После выхода из колонии Жамалиев избил человека, в полиции дал признательные показания, но затем потерпевший забрал заявление.

Экс-глава МВД РК Серик Баймаганбетов: приговорён к 10 годам, вышел через три

Серик Баймаганбетов / Фото с сайта uralskweek.kz

Бывшего главу МВД РК Серика Баймаганбетова арестовали в феврале 2012 года и в 2013 году приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Он продавал должности своим подчинённым и за это получил взятки на 80 тысяч долларов.

В 2014 году Президент РК своим указом снизил срок осуждённому до 5 лет. В 2015 году, отсидев к этому времени три года, Баймаганбетов подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. Его удовлетворили за примерное поведение.

Вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев: приговорён к 10 годам, вышел через три

Муслим Умирьяев / Фото с сайта rus.azattyq.org

Вице-министра сельского хозяйства РК Муслима Умирьяева арестовали в декабре 2013 года и позже осудили на 10 лет колонии за взятки в размере 7 млн тенге и 100 тысяч долларов. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что в конкурсе по закупке противоящурной вакцины он хотел за эти деньги обеспечить победу предпринимателю.

В 2016 году Верховный суд переквалифицировал действия Умирьяева с получения взятки в особо крупном размере на злоупотребление должностными полномочиями. Срок снизили до 4 лет.

Свою позицию суд аргументировал тем, что Умирьяев во время преступления не курировал вопросы ветеринарии в МСХ, а председатель конкурсной комиссии и её члены находились в подчинении другого вице-министра. Верховный суд не нашёл состава преступления по статье о взятке.

В декабре 2016 года неотбытую часть наказания Умирьяеву заменили на ограничение свободы.

Экс-глава управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Мурат Умбеталиев: приговорён к 15 годам колонии, вышел через 7 месяцев

Умбеталиев, Жетписбаев и Бектурганов / Фото с сайта time.kz

В августе 2017 года замначальника ДВД Жамбылской области Нуржан Калметов пригласил коллег обмывать диплом своего сына-магистранта в ресторане. Среди приглашённых были начальник управления по противодействию экстремизму департамента внутренних дел региона Мурат Умбеталиев, глава управления криминальной полиции ДВД Ерлан Бектурганов и экс-полицейский Марсель Жетписбаев.

Застолье переросло в конфликт, и трое полицейских встретились возле отеля Arai Plaza. Мирных переговоров не получилось. Жетписбаев ударил остановившегося Умбеталиева. Тот вытащил нож и нанёс несколько ударов обоим полицейским. Бектурганов отделался лёгкими ранами, а Жетписбаев после ранения в грудь попал в реанимацию. Выжил.

"Я слышал только слово "Порежу!", слова "Убью" не слышал. Я думаю, он не хотел убивать. Если бы хотел, то убил бы. Возможность была", – заявил Бектурганов в суде.

В декабре 2017 года Умбеталиева признали виновным в покушении на убийство двух человек и приговорили к 15 годам колонии.

В апреле 2018 года апелляционный суд Жамбылской области кардинально пересмотрел приговор. Действия Умбеталиева переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство". Наказание заменили на пять лет ограничения свободы. Умбеталиев отсидел семь месяцев.