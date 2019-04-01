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Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
01.04.19 20:40
seroff
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
01.04.19 20:18
Victor Yang
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
01.04.19 20:12
vofkakst
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
01.04.19 19:14
elektron
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol:
01.04.19 19:13
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Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 апреля 2019, 17:33 |  Криминал

Сегодня, 1 апреля, областной суд рассмотрел частную жалобу Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА на постановление суда № 2 Костаная от 5 февраля 2019 года. Тогда Ахметжанову было отказано и в выходе по УДО, и в замене неотбытой части наказания штрафом.

- Считаем, что постановление от 5 февраля было незаконным, - заявил в суде адвокат осужденного Константин ГЕРАЩЕНКО. - Причина отказа не была изложена в постановлении. Сослались на якобы недостающие документы из колонии-поселения. Однако представитель колонии Алиев заявлял, что может предоставить их в любое время. И нехватка документов не может быть причиной отказа замены на более мягкое наказание.

Сам Ахметжанов также заявил, что все необходимве документы есть.

- Тогда прокурор сказал, что я мало изучен, - отметил экс-аким. - Я отбываю наказание в системе КУИС уже 3 года, меня достаточно изучили. Доводы прокурора противоречат доводам представителя колонии. Считаю, что прокуратура политизирует мой процесс. Основаниями для выхода по УДО или на штраф являются отсутствие злостных нарушений, положительная характеристика, погашение задолженности. Всему этому я соответствую.

Ахметжанов пояснил, что на данный момент неотбытым у него остался срок 2 года, 7 месяцев, 4 дня. Штраф за этот период составит около 602 841 тенге. Он заявил, что готов оплатить эту сумму, но также попросил назначить ему выход на свободу по УДО.

Представитель колонии-поселения Алиев отметил, что Ахметжанов характеризуется только с положительной стороны, у него сплошные поощрения первая положительная степень поведения.

Государственный обвинитель заявил, что дело, по которому был осужден Ахметжанов, имело большой общественный резонанс.

- К тому же до сих пор не исполнен приговор суда первой инстанции в части конфискации имущества, - сказал прокурор. - Не конфискованы два автомобиля.

Во время перерыва на вопрос корреспондента "НГ" о том, что это за автомобили и почему они не были изъяты, Ахметжанов ответил:

- "Москвич" 1993 года выпуска и "ИЖ-Комби". Я сам не знаю, где они. Они на мне не числятся и на моей семье тоже. На момент вынесения приговора они уже были проданы третьим лицам. Не знаю, почему их у них не конфисковали. Хотя даже у моей дочери микроавтобус конфисковали...

Константин Геращенко в перерыве пояснил: согласно постановлению Верховного суда, причиной отказа в назначении более мягкого наказания не может служить кратковременность наказания и мягкость приговора суда первой инстанции, а ссылка на такое понятие, как "большой общественный резонанс", и вовсе отсутствует.

Судья находилась в совещательной окомнате около получаса, после чего огласила постановление о выходе Ахметжанова по УДО, назначив ему пробационный контроль.

- Я не совсем доволен постановлением, - прокомментировал корреспонденту "НГ" Ахметжанов. - Я хотел выйти на штраф, а меня опять во всем ограничили.

- Судебная коллегия сочла применение статьи об УДО законным, условий для отказа нет, - разьяснила судья. - Постановление является окончательным и обжалованию в кассации не подлежит.

Как пояснила судья, сегодня оформить выход Ахметжанова на свободу уже не успеют, поэтому покинуть колонию-поселения он сможет только завтра.
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§ arman_kst
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоапрельская шутка?
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§ seroff
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.04.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
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