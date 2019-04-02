Апелляционную жалобу матери Дарьи Махартовой рассмотрят 18 апреля
Ольга ЛИХОГРАЙ
В Костанайский областной суд поступила апелляционная жалоба от Ольги Покатаевой, матери 18-летней Дарьи Махартовой, которая была зверски убита 20 июля 2018 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор по этому резонансному делу 13 февраля.
Оба подсудимых, Руслан Ажанов и Анатолий Шевченко, были признаны виновными в изнасиловании и убийстве девушки. Ажанову суд назначил 23 года в колонии максимальной безопасности, Шевченко - 25 лет в колонии максимальной безопасности .
Родственники Дарьи Махартовой остались недовольны приговором и недоумевали, почему подсудимым не дали пожизненное заключение.
Через несколько дней поступила апелляционная жалоба от матери Даши Ольги Покатаевой.
- Мой ребенок терпел такие боли, такие зверские издевательства, поэтому в своей жалобе я прошу пожизненного срока для Ажанова и Шевченко, - заявила 19 феврале в эфире одного из телеканалов Покатаева. - Хоть Ажанов и ссылается на то, что у него двое маленьких девочек, но какой из него папа?
Суд принял к рассмотрению жалобу матери.
В пресс-службе областного суда также пояснили, что апелляционная жалоба поступила и от осужденного Руслана Ажанова. С чем именно не согласен Ажанов в суде не пояснили, но отметили, что обе жалобы будут рассмотрены 18 апреля.
Фото из архива "НГ"
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