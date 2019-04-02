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Апелляционную жалобу матери Дарьи Махартовой рассмотрят 18 апреля

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 апреля 2019, 17:48 |  Криминал

В Костанайский областной суд поступила апелляционная жалоба от Ольги Покатаевой, матери 18-летней Дарьи Махартовой, которая была зверски убита 20 июля 2018 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор по этому резонансному делу 13 февраля.

Оба подсудимых, Руслан Ажанов и Анатолий Шевченко, были признаны виновными в изнасиловании и убийстве девушки. Ажанову суд назначил 23 года в колонии максимальной безопасности, Шевченко - 25 лет в колонии максимальной безопасности .

Родственники Дарьи Махартовой остались недовольны приговором и недоумевали, почему подсудимым не дали пожизненное заключение.

Через несколько дней поступила апелляционная жалоба от матери Даши Ольги Покатаевой.

- Мой ребенок терпел такие боли, такие зверские издевательства, поэтому в своей жалобе я прошу пожизненного срока для Ажанова и Шевченко, - заявила 19 феврале в эфире одного из телеканалов Покатаева. - Хоть Ажанов и ссылается на то, что у него двое маленьких девочек, но какой из него папа?

Суд принял к рассмотрению жалобу матери.

В пресс-службе областного суда также пояснили, что апелляционная жалоба поступила и от осужденного Руслана Ажанова. С чем именно не согласен Ажанов в суде не пояснили, но отметили, что обе жалобы будут рассмотрены 18 апреля.

Фото из архива "НГ"
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