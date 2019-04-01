Пропавшего без вести мужчину нашли полицейские в Костанайской области

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сотрудниками УП Костаная установлен безвести пропавший Денис Чучков.

Мужчина 11 марта 2019 года ушел из дома и не вернулся.

"30 марта, в ходе розыскных мероприятий, Д. Чучков был установлен в поселке Давыденовка Костанайского района, куда он поехал на заработки. В настоящее время он находится дома, в городе Костанай, - говорится в сообщении.