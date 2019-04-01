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Пропавшего без вести мужчину нашли полицейские в Костанайской области
1 апреля 2019, 09:03 | Происшествия
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сотрудниками УП Костаная установлен безвести пропавший Денис Чучков.
Мужчина 11 марта 2019 года ушел из дома и не вернулся.
"30 марта, в ходе розыскных мероприятий, Д. Чучков был установлен в поселке Давыденовка Костанайского района, куда он поехал на заработки. В настоящее время он находится дома, в городе Костанай, - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ДП Костанайской области распространила ориентировку на двух пропавших мужчин, в том числе на Чучкова, и на одну пропавшую женщину.
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