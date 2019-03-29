Без вести пропавших мужчин и женщину разыскивает полиция Костаная
Ориентировку на пропавших распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Авдоченко Валерий Владимирович, 18.03.1963 года рождения, ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы с сединой, имеются лобные залысины, глаза большие карие, нос прямой, губы тонкие, уши прилегают. Из особых примет - татуировки на обеих ступнях ног в виде «паутины с пауком». Также имеется физический дефект в виде неправильного сращивания костей ключицы правой руки. Дефект заметен, так как правая рука отличается меньшим размером от левой.
Чучков Денис Владимирович, 30.08.1983 года рождения, 11 марта около 7.30 ушел на работу и не вернулся.
Приметы: рост 170-175 см., волосы темного цвета, глаза карие.
Был одет в куртку зимняю цвета хаки с капюшоном, черный свитер, черную шапку, камуфляжные штаны светло-зеленого цвета, черные ботинки. Известно, что ране мужчинае не уходил.
Из особых примет - на обоих ногах имеются следы от ожога.
Баймагамбетова Нуржамал Еркановна, 15.06.1969 года рождения, 20 марта ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 150-155 см, плотного телосложения, одета в черную болоньевую куртку, серую вязаную шапку, синие спортивные штаны.
При получении какой-либо информации о местонахождении без вести пропавших сообщить по телефонам: 8 (7142) 52-61-11, 52-62-18, 52-61-12 или на 102 (звонок бесплатный).
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