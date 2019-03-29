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В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
29.03.19 14:42
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Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
29.03.19 14:36
Гога
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высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
29.03.19 14:29
Гога
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
29.03.19 14:26
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Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...
29.03.19 14:25
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На сайте Акорды опубликована биография Токаева, семейный статус – «разведён»

29 марта 2019, 12:49 |  Государство

На сайте администрации президента Казахстана опубликована биография вступившего на прошлой неделе в должность президента страны Касым-Жомарта Токаева. В тексте из 14 абзацев перечислены этапы карьеры Токаева и приведена информация о его семейном статусе. На сайте говорится, что брак Токаева расторгнут, дата развода не приводится, сообщает Радио Азаттык.

Фото zakon.kz

«Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы. Разведён», – говорится в биографии. У него есть сын – Тимур Токаев. Имя экс-супруги и дата развода в биографии не приводится.

Данные о семейном положении со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана появились также на странице в «Википедии» о Токаеве. Согласно истории внесения изменений, сведения были внесены вечером 28 марта.

Получить информацию в пресс-службе президента Казахстана не представилось возможным.

При вступлении Токаева в должность президента многие СМИ сообщили, что, согласно официальной биографии Токаева, он женат и имеет ребёнка.

Также, zakon.kz, отмечает, что 27 марта на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента глава государства был с обручальным кольцом.

В приводимых в социальных сетях сведениях возможная супруга Токаева указана как «гражданка России Надежда Давыдовна Токаева».

65-летний Токаев, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Казахстана, получивший высшее образование в Москве, вступил в должность президента 20 марта после сложения Нурсултаном Назарбаевым, находившимся у власти почти 30 лет, с себя президентских полномочий.
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