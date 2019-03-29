На сайте Акорды опубликована биография Токаева, семейный статус – «разведён»

На сайте администрации президента Казахстана опубликована биография вступившего на прошлой неделе в должность президента страны Касым-Жомарта Токаева. В тексте из 14 абзацев перечислены этапы карьеры Токаева и приведена информация о его семейном статусе. На сайте говорится, что брак Токаева расторгнут, дата развода не приводится, сообщает Радио Азаттык.

Фото zakon.kz

«Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы. Разведён», – говорится в биографии. У него есть сын – Тимур Токаев. Имя экс-супруги и дата развода в биографии не приводится.

Данные о семейном положении со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана появились также на странице в «Википедии» о Токаеве. Согласно истории внесения изменений, сведения были внесены вечером 28 марта.

Получить информацию в пресс-службе президента Казахстана не представилось возможным.

При вступлении Токаева в должность президента многие СМИ сообщили, что, согласно официальной биографии Токаева, он женат и имеет ребёнка.

Также, zakon.kz, отмечает, что 27 марта на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента глава государства был с обручальным кольцом.

В приводимых в социальных сетях сведениях возможная супруга Токаева указана как «гражданка России Надежда Давыдовна Токаева».

65-летний Токаев, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Казахстана, получивший высшее образование в Москве, вступил в должность президента 20 марта после сложения Нурсултаном Назарбаевым, находившимся у власти почти 30 лет, с себя президентских полномочий.