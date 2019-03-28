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Об этом "НГ" сегодня, 28 марта, сообщили в отделе жилищных отношений акимата Костаная. 86-летней Жамиле Исмагуловой выделили комнату в социальном общежитии по пр. Кобланды батыра, 37 в Костанае. В комнате при заселении не было условий для проживания пожилой женщины.

Фото из архива "НГ"

12 марта об этом сообщили «НГ» соседи пенсионерки. Мы направили запрос в акимат Костаная, чтобы выяснить, почему ей выделили комнату без удобств и стоит ли ей ждать какой-либо еще помощи от государства.

- Согласно предоставленной справке о наличии или отсутствии жилья за последние 5 лет, у Жамили Исмагуловой имелась собственность в Аркалыке. На основе инвентаризации при появлении жилья по праву собственности она была снята с учета, - пояснил «НГ» инспектор отдела жилищных отношений Олжас ДОСОВ.

В связи с этим Жамиля Исмагулова не могла встать в очередь на получение арендного жилья в Костанае. Поэтому 28 февраля она написала заявление на получение комнаты в общежитии и в течение 15 календарных дней это заявление было одобрено.

Как отмечается в ответе акимата, местный исполнительный орган, войдя в положение пожилой женщины, предоставил ей комнату. В общежитии устанавливают пластиковые окна, планируется ремонт фасада здания и замена кровли.

В отделе жилищных отношений пояснили, что этим органом была осуществлена помощь в виде комнаты. А для получения необходимых предметов домашнего обихода пенсионерке посоветовали обратиться в филиал партии "Нур Отан".

Благодаря неравнодушным людям в комнате Исмагуловой теперь есть мебель и небольшой запас продуктов питания. Но пенсионерке по-прежнему нужна помощь.

Ранее директор костанайского Центра по оказанию социальных услуг Зиягуль КУЗЬМИНОВА сообщала, что Жамиля Исмагулова с января 2016 года обслуживалась в этом центре, но потом переехала в Аркалык, где проживала с сыном.

- Чтобы попасть в наш центр, женщине нужно восстановить своё утерянное удостоверение личности, а после уже писать заявление, -поясняла она. - Но в центре большая очередь на оказание социальной помощи. У нас есть стандарты, нагрузка - 315 человек, больше людей принимать мы не можем. Если вдруг кто-то выйдет на другое место жительства или перейдет в стационар, мы обращаемся в центр занятости и они по очереди к нам людей направляют. Исключения - только для участников войны.

Жамиля Исмагулова была награждена медалью "Кумис алка", она родила шестерых детей, трое из них уже умерли, еще трое проживают в Аркалыке.

Награжденная медалью «Кумис алка» пенсионерка нуждается в помощи в Костанае

Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель "НГ" из Германии