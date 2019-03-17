Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель "НГ" из Германии
Алёна УНГЕФУГ
86-летняя Жамиля Исмагулова написала заявление в отдел жилищных отношений акимата Костаная и ей выделили комнату в социальном общежитии по пр. Кобланды батыра, 37. Но в пустой комнате не было никаких условий для нормальной жизни.
Жамиля Салыковна - труженица тыла, она родила и воспитала 6 детей, за что была награждена медалью «Кумис алка». Трое детей уже умерли, остальным родственникам пенсионерка оказалась не нужна.
Соседи Исмагуловой обратились в редакцию «НГ» за помощью, увидев, что в общежитие попала пенсионерка, которая не может позаботиться о себе сама. Мы рассказали об этом 12 марта, после публикации неравнодушные люди стали оказывать ей помощь - привезли продукты, одежду, в комнате появился электрический чайник.
Сейчас комнатушка наполняется мебелью - есть стол, кровать с постельными принадлежностями и маленькая прикроватная тумба.
Пользователь сайта ng.kz elektron - бывший костанаец, проживающий сейчас в Германии, - перевел ей деньги, в пересчете на национальную валюту получилось 82 300 тенге. Корреспондент "НГ" передала их пенсионерке.
Жамиля Исмагулова благодарит тех, кто решил ей помочь, и желает всем здоровья.
Вопрос о помощи от государства пока не решен.
- Чтобы попасть в наш центр, женщине нужно восстановить своё утерянное удостоверение личности, а после уже писать заявление, - сообщила «НГ» директор костанайского Центра по оказанию социальных услуг Зиягуль КУЗЬМИНОВА. - Но в центре большая очередь на оказание социальной помощи. У нас есть стандарты, нагрузка - 315 человек, больше людей принимать мы не можем. Если вдруг кто-то выйдет на другое место жительства или перейдет в стационар, мы обращаемся в центр занятости и они по очереди к нам людей направляют. Исключения - только для участников войны.
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает