Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель "НГ" из Германии

86-летняя Жамиля Исмагулова написала заявление в отдел жилищных отношений акимата Костаная и ей выделили комнату в социальном общежитии по пр. Кобланды батыра, 37. Но в пустой комнате не было никаких условий для нормальной жизни.

Жамиля Салыковна - труженица тыла, она родила и воспитала 6 детей, за что была награждена медалью «Кумис алка». Трое детей уже умерли, остальным родственникам пенсионерка оказалась не нужна.

Соседи Исмагуловой обратились в редакцию «НГ» за помощью, увидев, что в общежитие попала пенсионерка, которая не может позаботиться о себе сама. Мы рассказали об этом 12 марта, после публикации неравнодушные люди стали оказывать ей помощь - привезли продукты, одежду, в комнате появился электрический чайник.

Сейчас комнатушка наполняется мебелью - есть стол, кровать с постельными принадлежностями и маленькая прикроватная тумба.

Пользователь сайта ng.kz elektron - бывший костанаец, проживающий сейчас в Германии, - перевел ей деньги, в пересчете на национальную валюту получилось 82 300 тенге. Корреспондент "НГ" передала их пенсионерке.

Жамиля Исмагулова благодарит тех, кто решил ей помочь, и желает всем здоровья.

Вопрос о помощи от государства пока не решен.

- Чтобы попасть в наш центр, женщине нужно восстановить своё утерянное удостоверение личности, а после уже писать заявление, - сообщила «НГ» директор костанайского Центра по оказанию социальных услуг Зиягуль КУЗЬМИНОВА. - Но в центре большая очередь на оказание социальной помощи. У нас есть стандарты, нагрузка - 315 человек, больше людей принимать мы не можем. Если вдруг кто-то выйдет на другое место жительства или перейдет в стационар, мы обращаемся в центр занятости и они по очереди к нам людей направляют. Исключения - только для участников войны.