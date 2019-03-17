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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель "НГ" из Германии

Алёна УНГЕФУГ

16 марта 2019, 09:24 |  Общество

86-летняя Жамиля Исмагулова написала заявление в отдел жилищных отношений акимата Костаная и ей выделили комнату в социальном общежитии по пр. Кобланды батыра, 37. Но в пустой комнате не было никаких условий для нормальной жизни.

Жамиля Салыковна - труженица тыла, она родила и воспитала 6 детей, за что была награждена медалью «Кумис алка». Трое детей уже умерли, остальным родственникам пенсионерка оказалась не нужна. 

Соседи Исмагуловой обратились в редакцию «НГ» за помощью, увидев, что в общежитие попала пенсионерка, которая не может позаботиться о себе сама. Мы рассказали об этом 12 марта, после публикации неравнодушные люди стали оказывать ей помощь - привезли продукты, одежду, в комнате появился электрический чайник.

Сейчас комнатушка наполняется мебелью - есть стол, кровать с постельными принадлежностями и маленькая прикроватная тумба.

Пользователь сайта ng.kz elektron - бывший костанаец, проживающий сейчас в Германии, - перевел ей деньги, в пересчете на национальную валюту получилось 82 300 тенге. Корреспондент "НГ" передала их пенсионерке.

Жамиля Исмагулова благодарит тех, кто решил ей помочь, и желает всем здоровья.

Вопрос о помощи от государства пока не решен. 

- Чтобы попасть в наш центр, женщине нужно восстановить своё утерянное удостоверение личности, а после уже писать заявление, - сообщила «НГ» директор костанайского Центра по оказанию социальных услуг Зиягуль КУЗЬМИНОВА. - Но в центре большая очередь на оказание социальной помощи. У нас есть стандарты, нагрузка - 315 человек, больше людей принимать мы не можем. Если вдруг кто-то выйдет на другое место жительства или перейдет в стационар, мы обращаемся в центр занятости и они по очереди к нам людей направляют. Исключения - только для участников войны.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель "НГ" из Германии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Пользователь сайта ng.kz Electron - бывший костанаей, проживающий сейчас в Германии, - перевеел ей деньги, в пересчете на национальную валюту получилось 82 300 тенге.//

что тут скажешь. человек чувствует боль земляков.
Молодец!

рс. пользователя правильно так зовут- elektron.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2019 - 11:20]
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§ Козлов я
Re: Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.03.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вот так вот
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* drakon
Re: Оказавшейся в беде пенсионерке помогли костанайцы и читатель...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15907
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что тут скажешь. человек чувствует боль земляков.

Только государство - не чувствует.
Цитата:

женщине нужно восстановить своё утерянное удостоверение

Бабушке скоро 100 лет - исполнится.
Успеет оформить - удостоверение?...
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