"Расплакалась, но взяла себя в руки". Как раненый медик помогала пострадавшим в ДТП в столице

"Ты молодец, ты герой. Сегодня заместитель акима тоже сказал, что вы молодцы. Вообще всех вас мы представим к награде. Арай, а ты как там оказалась? А то я всем говорю, что ты в автобусе ехала", - начал свой разговор с подчиненными главный врач городской станции скорой медицинской помощи Тимур Муратов.

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Он пришел навестить в больницу коллегу, фельдшера Камар Сатбаганбетову, которая находилась в машине скорой помощи, попавшей в массовое ДТП в столице. Корреспонденты Tengrinews.kz узнали от медиков неотложки некоторые подробности страшной аварии, потрясшей многих.

На фото - пострадавшая фельдшер Камар Сатбаганбетова (в центре). Слева от нее фельдшер Арайлым Канафина, буквально на ее глазах произошло массовое ДТП. Справа главный врач городской станции скорой медицинской помощи Тимур Муратов.

26 марта фельдшер Камар Сатбаганбетова возвращалась с коллегами на подстанцию после очередного вызова. Когда машина скорой помощи остановилась на перекрестке, произошел сильный удар, затем последовал еще один. 26-летняя фельдшер потеряла сознание.

"От сильного столкновения я ударилась головой о лобовое стекло машины. Потеряла сознание. Мой помощник и водитель вышли из машины, вывели меня. Мой коллега оказал первую помощь, наложил мне повязку на лоб. Я пришла в себя и оглянулась по сторонам, увидела, что произошла сильная авария, вокруг было много людей. Я поняла, что много пострадавших, собралась с мыслями и сразу же побежала к пострадавшим", - вспоминает Камар Сатбаганбетова.

Она призналась, что сначала расплакалась от страха и боли, но когда увидела, что происходит вокруг, взяла себя в руки. Забежав в один из автобусов, фельдшер увидела, что некоторые пассажиры лежали неподвижно, кто-то самостоятельно выходил из автобуса. На тот момент уже кто-то вызвал скорую помощь.

"Я увидела, как у одной женщины нога, можно сказать, лежала отдельно. Как только приехали коллеги, мы начали проводить сортировку пострадавших. Это когда в первую очередь эвакуируешь крайне тяжелых. Потом уже мы осматривали людей, которые могли сами передвигаться. Кому-то шину наложили, кому-то повязку. Паника, конечно, была... При виде врачей люди кричали: "Помогите мне, помогите, у меня рука", кто-то кричал: "У меня нога". Все звали на помощь. Кто-то плакал, звонил своим родным. Конечно, мы всех успокаивали, говорили, что сейчас всем будет оказана помощь", - рассказывает фельдшер.

"Когда я осматривала в автобусе пострадавших, я увидела погибшую девушку... Она была уже без признаков жизни, никакой пульсации не было. Я поняла, что она, к сожалению, погибла. Я накрыла ее лицо и пошла осматривать других", - рассказала фельдшер.

Камар Сатбаганбетова находилась на месте происшествия до тех пор, пока всех пострадавших не распределили по больницам. После этого она сама была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, растяжением связок и ушибом шейного отдела позвоночника.

1 апреля фельдшер планировала выйти в отпуск. Но в течение ближайшей недели ей предстоит лечение в больнице.

Фельдшер столичной службы скорой помощи Арайлым Канафина утром 26 марта возвращалась с коллегой Жанат Омархановой домой после ночной смены. Страшное ДТП случилось практически на глазах у медиков.

"Мы ехали с коллегой домой на такси. Ехали в том же направлении, что и столкнувшиеся автобусы. Буквально все на наших глазах произошло. Я сразу водителя попросила остановить, побежали на место. Но в тот момент мы еще не знали, что, оказывается, и наши коллеги тоже пострадали", - вспоминает 27-летняя медик.

Она сразу же сообщила по телефону диспетчерам скорой о масштабах произошедшего.

"Бригады скорой помощи прибывали на место аварии. Мы с коллегой начали помогать им. За восемь лет работы на скорой я много раз выезжала и на ДТП, и когда пешеходов сбивали. Многое видела, но то, что случилось накануне, впервые такая крупная авария, когда было столько пострадавших", - отметила фельдшер.

"Двух женщин, сидевших за водителем автобуса, очень сильно зажало. У них были открытые переломы, много крови. Только спасатели смогли вытащить женщин. К счастью, никто из детей не пострадал, была одна беременная женщина, много пожилых людей", - вспоминает Арайлым Канафина.

Массовая авария произошла в Нур-Султане 26 марта на проспекте Кабанбай батыра. Пригородный пассажирский автобус на скорости въехал в другой автобус. Это произошло в момент, когда все участники дорожного движения стояли на перекрестке, ожидая зеленый сигнал светофора. Также в результате столкновения были задеты одна легковая машина и карета скорой помощи.

В результате ДТП погибли 53-летний водитель и 26-летняя девушка, у которой остался несовершеннолетний ребенок.