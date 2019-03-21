Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий

Эту новость ждали все и практически все оказались к ней не готовы.

О таком варианте развития событий вспоминали при каждом удобном случае. И когда усиливали полномочия Совета безопасности, чтобы руководящий этим органом Первый Президент мог по-прежнему управлять внутренней и внешней политикой страны, но уже из другого кресла и без нудной процедуры всенародного голосования. И когда он направил запрос в Конституционный совет, вдруг обнаружив в Основном Законе норму, дискриминирующую право на отдых в отношении конкретно взятого главы государства. И когда он впервые в истории независимости отправил в отставку правительство, которое не справилось с реализацией намеченных им глобальных задач.

И вот это внезапно случилось. «Я принял непростое для себя решение», - сказал он в последнем обращении на этом посту, адресованном соотечественникам, соратникам, членам возглавляемой им партии. Его речь с полным правом можно назвать исторической, ведь этот документ - не только подведение итогов работы одного человека руководителем государства в течение 30 лет, но и свидетельство об окончании целой эпохи: от момента, когда «пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику», до 19 марта 2019 года.

Тем интереснее сравнить основные тезисы этой речи с высказываниями, которые его соратники и однопартийцы сделали совсем недавно, когда все уже ждали, но никто ещё не ожидал.

«Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе. За счет сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев».

Как раз о Нацфонде, в котором аккумулировались поступления от продажи нефти, говорили депутаты мажилиса 14 марта, во время обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы.

- Мы сидим, делим деньги, как будто же имеющиеся, - обратился к вице-министру финансов депутат Куаныш СУЛТАНОВ. - Но, кроме денег Нацфонда, у нас никаких денег пока нет. В то же время нет никакого разговора о новых рабочих местах, о новых предприятиях в АПК. Каким образом мы будем молодежь задерживать на селе? Мы стимулируем их поток в большие города, как будем это решать? Ведь мы не придаем значения главному базовому вопросу - это рабочие места.

«Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов».

- Мы столько денег выделяем на программу занятости, - возмущалась на том же заседании член комитета по финансам и бюджету Гульжана КАРАГУСОВА. - Каждый раз отчитываются, что тысячи рабочих мест открыты. Но индивидуальный подоходный налог каждый год падает. Они что, все бесплатно работают? Второй вопрос: уже вторая пятилетка индустриальная, все рапортуют, что открылись и работают все инновационные. А где тогда корпоративный налог? Они тоже все бесплатно работают?

«Мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. В результате этого нам удалось поднять объем экономики в 15 раз, а доходы населения в 9 раз (в долларовом выражении), что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз».

- За последние 5 лет наш тенге обесценился больше чем в 3 раза, что привело к удорожанию продовольствия и товаров народного потребления, - заявил 16 марта на правительственном часе депутат сената Мурат БАКТИЯРУЛЫ, говоря о недостаточности предстоящего повышения зарплат бюджетников. - Очень сильно отразилось на простом народе, особенно на уязвимых слоях населения. Безработица и бедность стали проблемами, которые требуют постоянного внимания органов управления. Народ не ощутил, что доходы у него возросли.

Конечно, глава государства априори видит глубже и дальше всех депутатов вместе взятых, даже если они одной с ним партии. Но диссонанс между этими высказываниями вызывает сомнения в способности Парламента и правительства проводить политику, прозорливо предначертанную Первым Президентом.

Успокаивает одно - он заверил, что остается с нами. Правда, уже в нескольких ипостасях: председателя Совбеза, председателя правящей партии, председателя Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», члена Конституционного совета. Сумма от сложения этих полномочий наверняка будет весомее любой другой фигуры на политическом олимпе. Что обеспечивает нам твёрдую уверенность в светлом будущем, которое когда-нибудь обязательно наступит.