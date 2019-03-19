Повысить прожиточный минимум в Казахстане предложил депутат
Депутат Сената Мурат Бактиярулы предложил повысить прожиточный минимум в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Рождение детей и их воспитание не должно приводить к бедности семьи. Укрепление семейных отношений должно стать одной из главных ценностей государства. В настоящее время безработица и бедность стали проблемами, которые требуют постоянного внимания органов управления. Народ не ощутил, что доходы у него возросли, потому что за последние пять лет, то есть в 2018 году по сравнению с 2014 годом цены на продовольственные товары и товары народного потребления возросли на 50 процентов. А цены на некоторые товары и услуги - и вовсе на 150 процентов. Каково количество бедных в стране? Каков механизм измерения бедности? Соответствует ли прожиточный минимум нынешним рыночным условиям? Правильный ли механизм его расчета?" - спросил депутат Бактиярулы в ходе правительственного часа.
Сенатор привел в пример Россию, которая показала количество людей, живущих за чертой бедности.
"У нас в стране прожиточный минимум в 2019 году составляет 29 698 тенге. А теперь сравним со странами-членами ЕАЭС. В России - 64 866, Беларуси - 38 417, Армении - 43 455 (тенге). По стандартам ООН предел прожиточного минимума должен составлять 5 долларов, то есть 1 875 тенге, поэтому хотелось бы, чтобы правительство адаптировало размер однодневного прожиточного минимума к современным условиям и изыскало источники средств на эти расходы. И это бы снизило недовольство населения и (сократило) пропасть между богатыми и бедными", - озвучил сенатор.
Также он высказался о проблеме внебрачных детей, высоком уровне разводов, нестабильности в семьях.
"Такого в казахстанском обществе не было. Согласно статистике, ежегодно заключается 1,5 миллиона браков. И больше половины этих браков расторгаются. Неполные семьи составляют 30 процентов населения. Это матери-одиночки, потерявшие кормильцев, полусироты. Это национальная проблема", - сказал депутат Бактиярулы.
"Переезд из аулов в город носит стихийный характер. Невозможно, чтобы они все нашли работу и жилье. У всех куча социальных проблем, поэтому правительство должно разработать механизм регистрации, привлечения рабочей силы в города. В целом социальная напряженность в крупных городах показывает, что программы не работают, программы, связанные с аулами и развитием моногородов, не отрегулированы механизмы урбанизации", - заключил он.
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