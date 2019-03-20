Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге

Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислама Абишева подозревают в получении взятки путём вымогательства в особо крупном размере – свыше 60 млн тенге, сообщает informburo со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Ислам Абишев / Фото bnews.kz

На прошлой неделе Ислама Абишева отстранили от занимаемой должности в ведомстве. Высказывалось предположение, что отстранение от должности связано с массовым замором рыбы в водоемах Урало-Каспийского бассейна.

Взятку, согласно материалам дела, Абишев получил от представителя подрядной организации за заключение договора госзакупок по реконструкции Соколовского группового водопровода (СКО) и строительство разводящих сетей сельских населённых пунктов с подключением. Сумма договора госзакупок составляла 5,8 млрд тенге. В АГСПК отметили, что пособником главы комитета выступал вице-президент Всемирной федерации казак куресы, сам Абишев является президентом федерации.

Жанна Бастарова отметила, что Комитет по водным ресурсам МСХ координирует деятельность "Казводхоза". С 2014 по 2018 год в суд направили 38 дел в отношении должностных лиц Комитета по водным ресурсам и "Казводхоза". Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

16 марта судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Абишев возглавлял комитет с 2012 года с небольшим перерывом (в 2013-2014 годах). До этого был акимом Усть-Каменогорска, Ордабасинского района ЮКО, а также первым заместителем акима ЮКО.