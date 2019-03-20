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Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение: Ну все, решение принято, нуркз пишет. да нет пока. это особо ретивые спешат отметится. // Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии...
20.03.19 14:30
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Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге

20 марта 2019, 10:12 |  Криминал

Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислама Абишева подозревают в получении взятки путём вымогательства в особо крупном размере – свыше 60 млн тенге, сообщает informburo со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Ислам Абишев / Фото bnews.kz

На прошлой неделе Ислама Абишева отстранили от занимаемой должности в ведомстве. Высказывалось предположение, что отстранение от должности связано с массовым замором рыбы в водоемах Урало-Каспийского бассейна.

Взятку, согласно материалам дела, Абишев получил от представителя подрядной организации за заключение договора госзакупок по реконструкции Соколовского группового водопровода (СКО) и строительство разводящих сетей сельских населённых пунктов с подключением. Сумма договора госзакупок составляла 5,8 млрд тенге. В АГСПК отметили, что пособником главы комитета выступал вице-президент Всемирной федерации казак куресы, сам Абишев является президентом федерации.

Жанна Бастарова отметила, что Комитет по водным ресурсам МСХ координирует деятельность "Казводхоза". С 2014 по 2018 год в суд направили 38 дел в отношении должностных лиц Комитета по водным ресурсам и "Казводхоза". Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

16 марта судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Абишев возглавлял комитет с 2012 года с небольшим перерывом (в 2013-2014 годах). До этого был акимом Усть-Каменогорска, Ордабасинского района ЮКО, а также первым заместителем акима ЮКО.
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§ maxsaf
Re: Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

А сколько не раскрыто? И ведь так везде, в любом ведомстве. Ну как с такими патриотами можно надеяться попасть в тридцатку развитых стран?
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* Сергей_я
Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2696
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А сколько не раскрыто? И ведь так везде, в любом ведомстве. Ну как с такими патриотами можно надеяться попасть в тридцатку развитых стран?

Начинаешь понимать реальную обстановку, если находят миллиарды, значит украдены десятки миллиардов. Точно бы жили как в ОАЭ если б не коррупция.
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