Глава Комитета по водным ресурсам арестован

Арестован председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта www.yk.kz



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16 марта суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ислама Абишева сроком на два месяца - до 14 мая 2019 года, - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

О том, какие обвинения выдвинуты в его адрес, не сообщается.

Отметим, 15 марта стало известно, что председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев отстранен от работы.

Ислам Абишев был назначен главой Комитета по водным ресурсам в Министерстве сельского хозяйства в 2012 году. В разные годы работал акимом Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, замакима ЮКО, акимом Усть-Каменогорска и председателем Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства (2012 год).

Отметим, на водоемах Урало-Каспийского бассейна произошла массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.