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elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
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Глава Комитета по водным ресурсам арестован

18 марта 2019, 15:58 |  Государство

Арестован председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта www.yk.kz

Фото с сайта www.yk.kz
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavu-komiteta-po-vodnyim-resursam-otstranili-ot-rabotyi-365085/
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16 марта суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ислама Абишева сроком на два месяца - до 14 мая 2019 года, - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

О том, какие обвинения выдвинуты в его адрес, не сообщается.

Отметим, 15 марта стало известно, что председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев отстранен от работы.

Ислам Абишев был назначен главой Комитета по водным ресурсам в Министерстве сельского хозяйства в 2012 году. В разные годы работал акимом Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, замакима ЮКО, акимом Усть-Каменогорска и председателем Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства (2012 год).

Отметим, на водоемах Урало-Каспийского бассейна произошла массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.
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