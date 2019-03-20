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Сергей_я
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Из наблюдений, если страной руководит "клоун", то в стране цирк... судя по первым новостям, у нас клоун, а значит цирк, идем по пути Туркменистана.
20.03.19 15:03
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
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Петр Своик: Отставку Нурсултана Назарбаева ускорили какие-то форс-мажорные обстоятельства

Евгений ШИБАРШИН

20 марта 2019, 08:45 |  Общество

Об этом известный казахстанский аналитик заявил корреспонденту «НГ» сразу же после выступления Назарбаева по республиканскому телевидению и заявления об уходе с поста главы государства с 20 марта.

- Отставка готовилась давно и основательно, поэтому все идет по плану, - считает Петр СВОИК. – 5 лет назад Назарбаев отозвал Касым-Жомарта Токаева с должности заместителя Генерального секретаря ООН - а этот пост выше президента отдельной республики - и предложил его на место руководителя Сената Парламента. Сейчас он его предложил временно исполняющим обязанности президента Казахстана. Все остальное тоже укладывается в рамки. Он ведь в своем заявлении сказал, что остается на посту председателя Совета безопасности, членом Конституционного Совета и председателем партии «Нур Отан». То есть, как все было заранее подготовлено, так и реализовалось.  Но, если ориентироваться на недавнюю экстренную отставку правительства, которая делалась, на мой взгляд, для изменения бюджета и «распечатывания» Национального фонда, то вполне логично было, чтобы Назарбаев побыл в президентском кресле спокойно еще какое-то время. Теперь правительство опять нужно переформатировать. Значит, что-то сильно ускорило этот процесс. По всей видимости, обстоятельства не столько объективные, сколько субъективные.
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