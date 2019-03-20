Петр Своик: Отставку Нурсултана Назарбаева ускорили какие-то форс-мажорные обстоятельства
Евгений ШИБАРШИН
Об этом известный казахстанский аналитик заявил корреспонденту «НГ» сразу же после выступления Назарбаева по республиканскому телевидению и заявления об уходе с поста главы государства с 20 марта.
- Отставка готовилась давно и основательно, поэтому все идет по плану, - считает Петр СВОИК. – 5 лет назад Назарбаев отозвал Касым-Жомарта Токаева с должности заместителя Генерального секретаря ООН - а этот пост выше президента отдельной республики - и предложил его на место руководителя Сената Парламента. Сейчас он его предложил временно исполняющим обязанности президента Казахстана. Все остальное тоже укладывается в рамки. Он ведь в своем заявлении сказал, что остается на посту председателя Совета безопасности, членом Конституционного Совета и председателем партии «Нур Отан». То есть, как все было заранее подготовлено, так и реализовалось. Но, если ориентироваться на недавнюю экстренную отставку правительства, которая делалась, на мой взгляд, для изменения бюджета и «распечатывания» Национального фонда, то вполне логично было, чтобы Назарбаев побыл в президентском кресле спокойно еще какое-то время. Теперь правительство опять нужно переформатировать. Значит, что-то сильно ускорило этот процесс. По всей видимости, обстоятельства не столько объективные, сколько субъективные.
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