Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 18 марта, на совещании в Затобольске нового главу района представил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Радченко пришел на смену Кайрату Ахметову, который 1 февраля был назначен на пост акима Костаная.
Фото Артема МАРУСИЧА
- Виктор Николаевич долго работал в нашей области, - отметил глава области. - Хорошо знает регион.
Новый глава Костанайского района окончил КИНЭУ. С 2001 работал директором Аркалыкской ТЭЦ, затем до 2009 года был заместителем акима Аркалыка. С 2009 по 2013 - акимом города Лисаковск. С 2013 по 2014 - заместитель акима Костаная. С 2014 по 2015 годы - генеральный директор ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» при акимате г.Кокшетау. В 2018 году был назначен акимом Ерейментауского района Акмолинской области, но в связи с последним назначением на посту пробыл менее года.
Аким области дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с посевной. Так же Архимед Мухамбетов отметил необходимость ремонта школ Костанайского района и нехватку в районе врачей. Эти вопросы нужно решить, отметил он.
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Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)