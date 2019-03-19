Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко

Сегодня, 18 марта, на совещании в Затобольске нового главу района представил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Радченко пришел на смену Кайрату Ахметову, который 1 февраля был назначен на пост акима Костаная.





Фото Артема МАРУСИЧА



- Виктор Николаевич долго работал в нашей области, - отметил глава области. - Хорошо знает регион.

Новый глава Костанайского района окончил КИНЭУ. С 2001 работал директором Аркалыкской ТЭЦ, затем до 2009 года был заместителем акима Аркалыка. С 2009 по 2013 - акимом города Лисаковск. С 2013 по 2014 - заместитель акима Костаная. С 2014 по 2015 годы - генеральный директор ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» при акимате г.Кокшетау. В 2018 году был назначен акимом Ерейментауского района Акмолинской области, но в связи с последним назначением на посту пробыл менее года.

Аким области дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с посевной. Так же Архимед Мухамбетов отметил необходимость ремонта школ Костанайского района и нехватку в районе врачей. Эти вопросы нужно решить, отметил он.