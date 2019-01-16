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alex_60
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
неправильно. зарплату за январь еще никто не получал. сегодня только 16 число января. поэтому надо считать так. 20914(продукты в мин корзине). 28284(мзп) за декабрь. соответственно на продукты...
16.01.19 12:10
drakon
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
директор пляжа: ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд) Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
16.01.19 12:05
директор пляжа
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
16.01.19 11:55
maxsaf
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова: те, кто ей помог. Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
16.01.19 11:47
Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? )Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых,...
16.01.19 11:39
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Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала

16 января 2019, 09:45 |  Криминал

9 января в 13.37 на пульт «102» Костаная поступило сообщение о том, что на привокзальной площади находится подозрительная бесхозная сумка темно-синего цвета. Вокзал оцепили и начали проверку. По итогам проверки выясилось, что в сумке находились личные вещи. Был установлен и сам хозяин сумки, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Позже в WhatsApp начали распространять сообщение, где женщина информирует о якобы заложенной бомбе на ж/д вокзале и успешном ее разминировании. Полиция тогда сообщила, что предпринимает шаги по розыску гражданки, распространившей заведомо ложное сообщение.

Сегодня, 16 января, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что женщину нашли.

- Установлено, что безработная жительница г.Костанай посредством мессенджера «WhatsApp» записала и распространила аудиосообщение о якобы заложенной бомбе на железнодорожном вокзале и успешном ее разминировании, - сообщили в пресс-службе. - Данное сообщение не соответствовало действительности.

В отношении женщины, которой, по данным "НГ", менее 30 лет, начато досудебное расследование за распространение ложной информации.

Как отметили в департаменте полиции, за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП, либо исправительные работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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* maxsaf
Re: Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1183
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отметили в департаменте полиции, за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33497

А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? :-x :-o
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§ Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2272
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 16.01.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут???
)Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых, читая, головой думать надо и не распространять заведомую фигню, а во-вторых, если бы сразу последовало официальное сообщение о том, что на вокзале работает полиция, и что сумка подозрительная оказалась просто сумкой, а не бомбой, не было бы и такого вирусного эффекта.
Так что, кроме хайпанувшей девушки выводы должны бы сделать и те, кто ей помог.
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* maxsaf
Re: Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1183
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
те, кто ей помог.

Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
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