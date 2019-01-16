Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала

9 января в 13.37 на пульт «102» Костаная поступило сообщение о том, что на привокзальной площади находится подозрительная бесхозная сумка темно-синего цвета. Вокзал оцепили и начали проверку. По итогам проверки выясилось, что в сумке находились личные вещи. Был установлен и сам хозяин сумки, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Позже в WhatsApp начали распространять сообщение, где женщина информирует о якобы заложенной бомбе на ж/д вокзале и успешном ее разминировании. Полиция тогда сообщила, что предпринимает шаги по розыску гражданки, распространившей заведомо ложное сообщение.

Сегодня, 16 января, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что женщину нашли.

- Установлено, что безработная жительница г.Костанай посредством мессенджера «WhatsApp» записала и распространила аудиосообщение о якобы заложенной бомбе на железнодорожном вокзале и успешном ее разминировании, - сообщили в пресс-службе. - Данное сообщение не соответствовало действительности.

В отношении женщины, которой, по данным "НГ", менее 30 лет, начато досудебное расследование за распространение ложной информации.

Как отметили в департаменте полиции, за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП, либо исправительные работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.