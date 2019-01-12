Полиция разыскивает женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании железнодорожного вокзала в Костанае
"Данное голосовое сообщение не соответствует действительности. Бомбы на привокзальной площади не было", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
- 9 января в 13.37 на пульт «102» от бдительной жительницы области поступило сообщение о том, что на привокзальной площади находится подозрительная бесхозная сумка темно-синего цвета, - говорится в пресс-релизе ДП. - Для проведения специалистами необходимых проверочных работ была оцеплена территория перед железнодорожным вокзалом. По итогам проверки установлено, что в сумке находились личные вещи. Позже был установлен и сам хозяин сумки.
После этого в WhatsApp было распространено сообщение, где женщина информирует о якобы заложенной бомбе на ж/д вокзале и успешном ее разминировании.
Данное голосовое сообщение не соответствует действительности, заявили в департаменте полиции. Полицейские призывают граждан ответственно относится к распространению информации, которая может оказаться фейком и напоминает, что за распространение непроверенной недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время устанавливается личность женщины, записавшей и распространившей данное сообщение.
Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области
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