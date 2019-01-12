Форум
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
надо о другом думать. завтра проводы Старого Нового года. что покушать. чем запить еду. компот сварили. карась лежит ,в соли, готовый к жарке. с черной икрой понятно. манты тоже ждут когда их...
12.01.19 19:49
Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Если отойти от жулья и ворья (выражение сказочного персонажа), без порожняка. По теме конечно нельзя на тротуарах парковаться. Там же на прилегающей территории к мечети предусмотрена большая стоянка,...
12.01.19 19:46
Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Серый волк: Спасибо большое за ценные советы и переживания за нас, буду взаимно вежливым. Сколько камней накидали из-за бугра, сами-то тоже уязвимы и в стеклянном доме образно проживаете....
12.01.19 19:38
drakon
С соком - к чаю
Вот вам ещё маффины, Американские. d.radikal.ru 450 гр.,6 штук. Стоят 1ю89 Евро. Дешвле, чем местные... :lol:
12.01.19 19:37
Kairat stayer
Парковка на тротуаре
bugsy: Срочно введите закон который будет поощрять за то что расскажешь полиции о нарушениях. Я буду знать где деньги брать. Да еще и в таком количестве. Пару месяцев точно можно будет не работать...
12.01.19 19:33
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Полиция разыскивает женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании железнодорожного вокзала в Костанае

12 января 2019, 14:27 |  Криминал

"Данное голосовое сообщение не соответствует действительности. Бомбы на привокзальной площади не было", - сообщает  пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 

- 9 января в 13.37 на пульт «102» от бдительной жительницы области поступило сообщение о том, что на привокзальной площади находится подозрительная бесхозная сумка темно-синего цвета, - говорится в пресс-релизе ДП. - Для проведения специалистами необходимых проверочных работ была оцеплена территория перед железнодорожным вокзалом. По итогам проверки установлено, что в сумке находились личные вещи. Позже был установлен и сам хозяин сумки.

После этого в WhatsApp было распространено сообщение, где женщина информирует о якобы заложенной бомбе на ж/д вокзале и успешном ее разминировании.

Данное голосовое сообщение не соответствует действительности, заявили в департаменте полиции.  Полицейские призывают граждан ответственно относится к распространению информации, которая может оказаться фейком и напоминает, что за распространение непроверенной недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время устанавливается личность женщины, записавшей и распространившей данное сообщение.

Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.01.19 15:55 Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ" "Письмо Деду Морозу"
12.01.19 11:57 Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
12.01.19 11:13 Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
12.01.19 10:11 Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку
12.01.19 08:48 Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
11.01.19 18:00 Снег и туман ожидают жителей Костанайской области в ближайшие дни
11.01.19 15:55 На сессии Костанайского областного маслихата сформирован облизбирком
11.01.19 15:49 Казахстан может запретить ввоз российского бензина
11.01.19 15:00 Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
11.01.19 14:14 Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 107
Пользователей: 0
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх