Форум
alex_60
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
неправильно. зарплату за январь еще никто не получал. сегодня только 16 число января. поэтому надо считать так. 20914(продукты в мин корзине). 28284(мзп) за декабрь. соответственно на продукты...
16.01.19 12:10
drakon
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
директор пляжа: ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд) Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
16.01.19 12:05
директор пляжа
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
16.01.19 11:55
maxsaf
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова: те, кто ей помог. Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
16.01.19 11:47
Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? )Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых,...
16.01.19 11:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Два дня будут прощаться с Дмитрием Герасимовым костанайцы

16 января 2019, 08:43 |  Общество

Прощание с известным детским травматологом-ортопедом начнется сегодня, 16 января, вечером. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная. 

Коллаж со страницы управления здравоохранения в Facebook

Прощание начнется в 20.00 и закончится в 00.00 в Константино-Еленинском соборе (ул. Алтынсарина 206). На следующий день, 17 января, прощание продолжится с 8.00 до 10.30. На 11.00 назначено отпевание.

Дмитрий Владимирович Герасимов скоропостижно умер 14 января, несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы.

"Для всех нас: для коллег и пациентов, внезапная смерть Дмитрия Владимировича - непоправимая утрата. Он был так молод... но, так много успел сделать. А сколько еще бы мог... вылечить, поднять, спасти...", - написали в своем посте управление здравоохранения Костанайской области в Facebook.

Имя Дмитрия Герасимова широко известно в нашей области. Он много оперировал, владел уникальными для нашего региона методиками, спас множество детей, еще большему количеству вернул возможность жить полноценной жизнью. Он заведовал отделением травматологии и ортопедии Костанайской детской областной больницы.

Герасимову недавно исполнилось 46 лет. Четверть века он отдал медицине.

Дмитрий Герасимов был одним из тех врачей, которые считают своим долгом постоянно совершенствоваться.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.01.19 11:24 Убийство Дениса Тена: для подсудимых запросили по 20 лет лишения свободы
16.01.19 11:12 Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
16.01.19 09:45 Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
16.01.19 09:12 Новый комитет появится в Казахстане
15.01.19 17:23 Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января
15.01.19 17:15 Штраф в размере 63 125 тенге грозит казахстанским НПО за непредоставление информации правительству
15.01.19 17:01 Костанайский тренер Рамазан Куссаинов стал чемпионом турнира по грепплингу в Астане
15.01.19 15:06 6 случаев заболевания корью у детей дошкольного возраста выявлено с начала года в Костанае
15.01.19 14:32 Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
15.01.19 14:08 "Секунда - это мало и очень много" - чемпионат РК по плаванию прошел в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Гость_
Re: Два дня будут прощаться с Дмитрием Герасимовым костанайцы
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 16.01.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
печально, что ему не смогли помочь коллеги... Он был профессионалом с большой буквы! Но, вот за собой не уследил... :-(
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 5
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх