Два дня будут прощаться с Дмитрием Герасимовым костанайцы
Прощание с известным детским травматологом-ортопедом начнется сегодня, 16 января, вечером. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Коллаж со страницы управления здравоохранения в Facebook
Прощание начнется в 20.00 и закончится в 00.00 в Константино-Еленинском соборе (ул. Алтынсарина 206). На следующий день, 17 января, прощание продолжится с 8.00 до 10.30. На 11.00 назначено отпевание.
Дмитрий Владимирович Герасимов скоропостижно умер 14 января, несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы.
"Для всех нас: для коллег и пациентов, внезапная смерть Дмитрия Владимировича - непоправимая утрата. Он был так молод... но, так много успел сделать. А сколько еще бы мог... вылечить, поднять, спасти...", - написали в своем посте управление здравоохранения Костанайской области в Facebook.
Имя Дмитрия Герасимова широко известно в нашей области. Он много оперировал, владел уникальными для нашего региона методиками, спас множество детей, еще большему количеству вернул возможность жить полноценной жизнью. Он заведовал отделением травматологии и ортопедии Костанайской детской областной больницы.
Герасимову недавно исполнилось 46 лет. Четверть века он отдал медицине.
Дмитрий Герасимов был одним из тех врачей, которые считают своим долгом постоянно совершенствоваться.
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