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alex_60
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
неправильно. зарплату за январь еще никто не получал. сегодня только 16 число января. поэтому надо считать так. 20914(продукты в мин корзине). 28284(мзп) за декабрь. соответственно на продукты...
16.01.19 12:10
drakon
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
директор пляжа: ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд) Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
16.01.19 12:05
директор пляжа
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
16.01.19 11:55
maxsaf
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова: те, кто ей помог. Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
16.01.19 11:47
Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? )Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых,...
16.01.19 11:39
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Новый комитет появится в Казахстане

16 января 2019, 09:12 |  Государство

В Казахстане появится Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"При Министерстве здравоохранения будет создан Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг с наделением функциями по контролю: качества и безопасности товаров и услуг, оказывающих влияние на здоровье человека; качества медицинских услуг; в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая контроль за соблюдением предельных розничных цен в аптеках; в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, вся организационная работа по созданию комитета и его территориальных подразделений будет завершена в апреле 2019 года.

О необходимости создания комитета заявил Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана. Биртанов отметил, что Глава государства поддержал разработанные предложения по созданию органа.

Напомним, в Казахстане будут регулировать цены на все лекарства путем утверждения предельных цен. Соответствующий закон Президент подписал 8 января. 
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§ сайлау курманов
Re: Новый комитет появится в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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