Новый комитет появится в Казахстане

В Казахстане появится Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"При Министерстве здравоохранения будет создан Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг с наделением функциями по контролю: качества и безопасности товаров и услуг, оказывающих влияние на здоровье человека; качества медицинских услуг; в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая контроль за соблюдением предельных розничных цен в аптеках; в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, вся организационная работа по созданию комитета и его территориальных подразделений будет завершена в апреле 2019 года.

О необходимости создания комитета заявил Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана. Биртанов отметил, что Глава государства поддержал разработанные предложения по созданию органа.

Напомним, в Казахстане будут регулировать цены на все лекарства путем утверждения предельных цен. Соответствующий закон Президент подписал 8 января.