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сайлау курманов
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Я бы вообще упразднил институт семьи. Дамы будут разборчивее с кем ложе делить
15.01.19 20:11
сайлау курманов
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
15.01.19 19:45
maxsaf
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сайлау курманов: А как звучит: Незаконное получение подарков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
15.01.19 19:42
сайлау курманов
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Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
15.01.19 19:41
сайлау курманов
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании
15.01.19 19:23
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6 случаев заболевания корью у детей дошкольного возраста выявлено с начала года в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 января 2019, 15:06 |  Общество

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила главный врач детской городской больницы Карлыгаш АЛЕНОВА. Все заболевшие дети в возрасте до полутора лет не были привиты от кори.

Трое детей в возрасте до года еще не достигли возраста вакцинации, еще трое, в возрасте от года до полутора лет, не были привиты по разным причинам.

- Все заболевшие дети заразились корью во время пребывания в Астане и Акмолинской области, - конкретизировала Аленова. - Случаев заражения детей в Костанае пока не зарегистрировано. Сейчас ведётся работа с эпидокружением заболевших, в частности, у родителей детей, которые не помнят, получали ли в своё время прививки, взяты анализы на выявление иммуноглобулинов.

В настоящее время в Астане, Акмолинской области и еще ряде регионов отмечается повышение уровня заболеваемости корью. Врачи предупреждают, что с непривитыми детьми ездить туда не стоит.

Корь - высокозаразное заболевание, его контагиозность достигает 100 %. Инкубационный период от 7 до 21 дня. Опасна осложнениями, в том числе слепотой и глухотой. Взрослые, в своё время не привитые от кори, тоже могут заразиться. Заражение происходит воздушно-капельным путём непосредственно от больного человека.

В Казахстане с ноября 2018 года зарегистрировано 968 подтвержденных случаев кори, в том числе болеее 80% - среди детей до 14 лет. 67% заболевших не были привиты.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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