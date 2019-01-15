6 случаев заболевания корью у детей дошкольного возраста выявлено с начала года в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Об этом сегодня на пресс-конференции заявила главный врач детской городской больницы Карлыгаш АЛЕНОВА. Все заболевшие дети в возрасте до полутора лет не были привиты от кори.
Трое детей в возрасте до года еще не достигли возраста вакцинации, еще трое, в возрасте от года до полутора лет, не были привиты по разным причинам.
- Все заболевшие дети заразились корью во время пребывания в Астане и Акмолинской области, - конкретизировала Аленова. - Случаев заражения детей в Костанае пока не зарегистрировано. Сейчас ведётся работа с эпидокружением заболевших, в частности, у родителей детей, которые не помнят, получали ли в своё время прививки, взяты анализы на выявление иммуноглобулинов.
В настоящее время в Астане, Акмолинской области и еще ряде регионов отмечается повышение уровня заболеваемости корью. Врачи предупреждают, что с непривитыми детьми ездить туда не стоит.
Корь - высокозаразное заболевание, его контагиозность достигает 100 %. Инкубационный период от 7 до 21 дня. Опасна осложнениями, в том числе слепотой и глухотой. Взрослые, в своё время не привитые от кори, тоже могут заразиться. Заражение происходит воздушно-капельным путём непосредственно от больного человека.
В Казахстане с ноября 2018 года зарегистрировано 968 подтвержденных случаев кори, в том числе болеее 80% - среди детей до 14 лет. 67% заболевших не были привиты.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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