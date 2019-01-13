968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
В Казахстане с ноября 2018 года зарегистрировано 968 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 776 (80,2%). Об этом сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения.
Иллюстративное фото medtub.ru
- Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей - 649 случаев (67%), большинство из них (более 61%) не привиты по причине недостижения прививочного возраста (младше 1 года), не привиты в связи с отказом от вакцинации - 70 (11%), - говорится в сообщении.
Повышенная регистрация кори отмечается в Астане - 771 случай, Алматы - 52 случая, Акмолинской области - 37 случаев. В других областях регистрируются единичные случаи заболевания.
В министерстве особо подчеркнули, что средний многолетний уровень заболеваемости корью в Казахстане составляет 3,03 на 100 000 населения, по итогам 2018 года уровень заболеваемости в Казахстане составил 2,81 на 100 000 населения, что ниже порогового уровня.
- Организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, непривитых против кори. По эпидемиологическим показаниям привито 1 878 лиц в возрасте до 30 лет, непривитых и без данных о привитости против кори, - завявили в ведомстве.
Причину повышения заболеваемости корью специалисты объяснили осложнением ситуации в странах Европы, где по данным на 1 ноября 2018 года зарегистрировано более 70 000 случаев кори, 68 из них с летальным исхдом. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.
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968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
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