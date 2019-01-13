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elektron
968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
13.01.19 15:02
yudjin
Что не так с пешеходными переходами в Костанае?
Какие на фиг пешеходные переходы? Тут все на самовыживание брошены. Гранитные бАрдовые бордюры, пегасы, разноцветные лампочки на домах и выжившие карагачи в форме шарика - вот уровень акимата......
13.01.19 14:46
elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. - Ну да если интилигенция себя в руках держать не может, что уж о таксистах обсуждать. Как говорил Джигурда вроде, "культура так и...
13.01.19 14:38
yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут. А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять...
13.01.19 14:38
drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: и не было бы никакого суда. Максаф, ну не будет - суда. А национализм то - остаётся... :-o
13.01.19 14:28
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968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца

13 января 2019, 11:00 |  Общество

В Казахстане с ноября 2018 года зарегистрировано 968 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 776 (80,2%). Об этом сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения.

Иллюстративное фото medtub.ru

- Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей - 649 случаев (67%), большинство из них (более 61%) не привиты по причине недостижения прививочного возраста (младше 1 года), не привиты в связи с отказом от вакцинации - 70 (11%), - говорится в сообщении.

Повышенная регистрация кори отмечается в Астане - 771 случай, Алматы - 52 случая, Акмолинской области - 37 случаев. В других областях регистрируются единичные случаи заболевания.

В министерстве особо подчеркнули, что средний многолетний уровень заболеваемости корью в Казахстане составляет 3,03 на 100 000 населения, по итогам 2018 года уровень заболеваемости в Казахстане составил 2,81 на 100 000 населения, что ниже порогового уровня.

- Организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, непривитых против кори. По эпидемиологическим показаниям привито 1 878 лиц в возрасте до 30 лет, непривитых и без данных о привитости против кори, - завявили в ведомстве.

Причину повышения заболеваемости корью специалисты объяснили осложнением ситуации  в странах Европы, где по данным на 1 ноября 2018 года зарегистрировано более 70 000 случаев кори, 68 из них с летальным исхдом. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.
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Комментарии к новости
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§ elektron
Re: 968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
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