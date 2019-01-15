Прощание с Дмитрием Герасимовым состоится в четверг в Костанае
Об этом сообщило управление здравоохранения Костанайской области на своей странице в Facebook. Прощание с известным детским хирургом-ортопедом назначено на 10.00 в четверг, 17 января, в Константино-Еленинском соборе.
Коллаж со страницы управления здравоохранения в Facebook
"Для всех нас: для коллег и пациентов, внезапная смерть Дмитрия Владимировича - непоправимая утрата. Он был так молод... но, так много успел сделать. А сколько еще бы мог... вылечить, поднять, спасти...", - написано в посте.
Дмитрий Владимирович Герасимов скоропостижно умер 14 января, несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы.
Имя Дмитрия Герасимова широко известно в нашей области. Он много оперировал, владел уникальными для нашего региона методиками, спас множество детей, еще большему количеству вернул возможность жить полноценной жизнью. Он заведовал отделением травматологии и ортопедии Костанайской детской областной больницы.
Герасимову недавно исполнилось 46 лет. Четверть века он отдал медицине.
Дмитрий Герасимов был одним из тех врачей, которые считают своим долгом постоянно совершенствоваться.
Сегодня вечером пресс-служба акима Костаная сообщила:
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