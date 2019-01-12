Форум
elektron
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Парню конечно респект, но как так?-- Я снимаю 1-комнатную квартиру за 45 000 тенге, - рассказал Сакенов. - Работаю сварщиком, получаю около 30 000 тенге
12.01.19 12:12
таноми52
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным...
12.01.19 12:11
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: и бюсгалтерами не понимаю . где корректор форума по грамматике. Букет цветов вроде. тут такой беспредел творится. бюсгалтер написали. Бюстгальтер . так правильно.
12.01.19 11:51
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
12.01.19 11:40
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron: Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше разговор не про нынешнее время. //большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать// сейчас да, 80 процентов...
12.01.19 11:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции

История с жительницей Костаная, которую таксист заставил умыться зеленкой, закончилась примирением сторон
12 января 2019, 11:57 |  Общество

Пример костанайского таксиста, который в феврале 2017 года заставил умыться зеленкой не расплатившуюся пассажирку, и попавшего за это под суд, не стал уроком для его казахстанских коллег. В СКО таксиста, решившего таким образом проучить клиента, привлекли за мелкое хулиганство.

36-летний житель села Бесколь Кызылжарского района СКО в ночь с 8 на 9 января подвозил клиента, который вызвал такси через мобильное приложение, сообщает informburo. Клиент в итоге отказался оплачивать поездку, и водитель решил его наказать.

- В присутствии других водителей, занимающихся частным извозом, он заставил 29-летнего клиента умыться раствором зелёнки, – прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции СКО.

Всё это таксисты сняли на видео, которое и стало поводом для проверки со стороны полиции.

В отношении таксиста собран материал по статье 434, часть 1, КоАП РК – "Мелкое хулиганство". В отношении другого водителя собран материал по статье 463, часть 1, КоАП РК – "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации", – рассказали в полиции.

Санкции статьи 434 КоАП РК предусматривают штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге) либо арест на срок до десяти суток.

В случае с костанайцем Муратом Бижановым и его пассажиркой Екатериной Галямовой в мае 2017 года все закончилось примирением сторон в суде. Хотя водитель отмечал, что наказать недобросовестных пассажиров по закону крайне сложно - полици не обращает внимание на такие случаи.   

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.01.19 11:13 Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
12.01.19 10:11 Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку
12.01.19 08:48 Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
11.01.19 18:00 Снег и туман ожидают жителей Костанайской области в ближайшие дни
11.01.19 15:55 На сессии Костанайского областного маслихата сформирован облизбирком
11.01.19 15:49 Казахстан может запретить ввоз российского бензина
11.01.19 15:00 Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
11.01.19 14:14 Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
11.01.19 12:03 Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле Денисовки, просят костанайцев
11.01.19 11:25 МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 107
Пользователей: 1
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх