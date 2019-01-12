Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции

Пример костанайского таксиста, который в феврале 2017 года заставил умыться зеленкой не расплатившуюся пассажирку, и попавшего за это под суд, не стал уроком для его казахстанских коллег. В СКО таксиста, решившего таким образом проучить клиента, привлекли за мелкое хулиганство.

36-летний житель села Бесколь Кызылжарского района СКО в ночь с 8 на 9 января подвозил клиента, который вызвал такси через мобильное приложение, сообщает informburo. Клиент в итоге отказался оплачивать поездку, и водитель решил его наказать.

- В присутствии других водителей, занимающихся частным извозом, он заставил 29-летнего клиента умыться раствором зелёнки, – прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции СКО.

Всё это таксисты сняли на видео, которое и стало поводом для проверки со стороны полиции.

В отношении таксиста собран материал по статье 434, часть 1, КоАП РК – "Мелкое хулиганство". В отношении другого водителя собран материал по статье 463, часть 1, КоАП РК – "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации", – рассказали в полиции.

Санкции статьи 434 КоАП РК предусматривают штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге) либо арест на срок до десяти суток.

В случае с костанайцем Муратом Бижановым и его пассажиркой Екатериной Галямовой в мае 2017 года все закончилось примирением сторон в суде. Хотя водитель отмечал, что наказать недобросовестных пассажиров по закону крайне сложно - полици не обращает внимание на такие случаи.