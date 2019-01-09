Кампания по формированию нового состава избиркомов завершается в Костанайской области

На 7 мест в Костанайской областной территориальной избирательной комиссии местные филиалы политических партий и общественные объединения выдвинули 9 кандидатов.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

По рекомендации Центризбиркома сессии маслихатов, на которых будут избираться новые составы комиссий, должны пройти до 15 января. Выборы Костанайской областной избирательной комиссии запланированы на сессии облмаслихата 11 января.

Как сообщил "НГ" руководитель аппарата областного маслихата Серала АХМЕТОВ, в качестве кандидатов в члены областной комиссии по одному человеку выдвинули филиалы партий «Нур Отан», «Ак жол», КНПК, «Ауыл» и «Бiрилiк», а также территориальное объединение «Профцентр Костанайской области», ОО «Костанайский областной педагогический отряд «Ровесник», ОО «Союз налогоплательщиков Костанайской области» и ОО «Айкын 2050».

- Фамилии кандидатов назвать не могу, так как сейчас идет специальная проверка, насколько они соответствуют требованиям Закона «О выборах в РК», - пояснил Ахметов. – Избрание территориальных и участковых комиссий городские и районные маслихаты проводят самостоятельно. Сессии пройдут до 15 января.

Всего предстоит обновить 21 территориальную и 784 участковых комиссий. Среди кандидатов нет представителей Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). Социал-демократы публично отказались участвовать в этой кампании. Они считают, что механизм формирования избиркомов не позволяет их сделать независимыми от исполнительной власти.

Согласно Закону «О выборах», составы избирательных комиссии создаются решением маслихатов сроком на 5 лет. Полномочия ныне существующих комиссий истекают в первом квартале 2019 года. Законодательство гласит, что «формирование нового состава избирательных комиссий начинается не позднее, чем за два месяца и заканчивается не позднее, чем за три дня до окончания срока полномочий избирательных комиссий».

Выдвижение кандидатов проходило до 20 декабря 2018 года. Каждая из местных организаций официально зарегистрированных политических партий имела право делегировать в комиссию по одному своему представителю. Если число кандидатов от партий будет меньше установленного количества членов комиссии, то в ее состав избираются представители общественных объединений или лица, рекомендованные вышестоящим избиркомом.

Впервые в новых составах территориальных избирательных комиссий председатели или их заместители, а также секретари будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе.